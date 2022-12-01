В Театре музкомедии поставили русско-американский мюзикл о Петре I

2, 3 и 4 декабря Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет мировую премьеру первого русско-американского мюзикла, посвященного жизни и деятельности Петра Великого.
Связь США и России здесь в союзе композитора и автора либретто: авторы мюзикла «Петр I» — один из самых именитых американских композиторов XXI века Фрэнк Уайлдхорн и известный российский драматург Константин Рубинский.
Авторы спектакля заявляют противоречивую концепцию. Одновременно они стремятся рассказать биографию Петра I от 10-летнего возраста до основания Санкт-Петербурга и показать своеобразную легенду о Петре, увиденную глазами людей из XXI века.
«Легенда с вполне себе романтическим сюжетом и современной прекрасной музыкой. Глазами профессионального историка его будет смотреть сложно, да и зачем? Важно не сравнивать мюзикл с реальной биографией. Время все великие личности мифологизирует. При этом мне как автору было принципиально подчеркнуть роль Петра в обновлении России. Он во всём стремился «заглянуть за горизонт», и это — ключевой лейтмотив нашего спектакля», — рассказывает Константин Рубинский.
Режиссер-постановщик мюзикла — народный артист России Юрий Александров. В спектакле занята труппа театра. Роль Петра будут исполнят в очередь Кирилл Гордеев, Иван Ожогин, Алексей Штыков.
В 2022 году в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. Петербургские театры откликнулись рядом постановок. Например, «Театр на Литейном» поставил и взрослую, и детскую премьеру.
16+
Полина Никитина