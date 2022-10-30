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    Театр на Литейном приглашает детей провести день с Петром I

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    1 ноября Театр на Литейном покажет две свои премьеры о первом русском императоре для взрослых и детей.

    «Петр и Алексей»
    «Петр и Алексей»Фото: Ирек Шаманаев, фото с сайта театра на Литейном naliteinom.ru/
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    В 12:00 пройдет премьера интерактивного музыкально-мультипликационного спектакля «Я озвучиваю мультик. Пётр I» (6+). Юных зрителей позовут в путешествие по Санкт-Петербургу. Наиболее привлекательной может стать интерактивная часть спектакля — с помощью бытовых предметов, строительных инструментов, кухонной утвари ребята воссоздадут звуки окружающего мира — дождь, шуршание листьев, скрип снега, шум улиц — и озвучат мультфильм.

    В 19:00 пройдет премьерный показ спектакля «Петр и Алексей» (16+). В основе спектакля Сергея Морозова — роман русского писателя и философа Дмитрия Мережковского. Текст Мережковского, написанный в 1904 году, имеет два названия — «Антихрист» и «Петр и Алексей». Режиссера заинтересовала вторая часть. Как отмечают создатели спектакля, идея в противопоставлении — «Петр Первый и Алексей. Отец и сын. Царь и наследник великой державы. Кардинальный реформатор и сторонник более плавных виражей на пути страны».

    Кроме противопоставлений обещают и необычные сочетания, в частности в спектакле будут песни петровской эпохи, аутентичные инструменты, современные музыкальные ритмы и поэма Пушкина «Медный всадник».

    Полина Никитина

    «Петр и Алексей»
    «Петр и Алексей»Фото: Ирек Шаманаев, фото с сайта театра на Литейном naliteinom.ru/

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