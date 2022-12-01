Ликвидировать тещу как класс. Почему экс-чиновник отжимал свои же квартиры в Петербурге и Черногории

В Петербурге арестован бывший чиновник Ленобласти. Еще недавно он получил условно за растрату. Чтобы тогда не конфисковали имущество, переписал активы на свою тещу, а переоформить обратно она не пожелала. И ему пришлось взяться за старое. Но «Фонтанка» знает интригу — его успокоил «убойный» отдел уголовного розыска.

По информации «Фонтанки», на днях Московский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 45-летнего петербуржца Андрея Ракитянского — в прошлом директора Бюро технической инвентаризации Ломоносовского района Ленобласти. Если в 2018 году его осудили к пяти годам условно за растрату и легализацию преступных доходов, то теперь СК вменяет ему покушение на мошенничество в особо крупном. Но, по данным «Фонтанки», в деле вновь есть коррупционная интонация. Подследственный пытался вернуть нажитое за годы службы чиновником.



Сейчас картина выглядит буквально наоборот: во время прошлого следствия Андрей Ракитянский переоформил все свои квартиры на тещу, а когда после приговора накал спал, то попросил ее перевести все имущество обратно на себя. Но мать его жены, мягко говоря, ему отказала. Причем и супруга встала на ее сторону, так как в 2018-м у них был оформлен развод (пусть тогда они и считали регистрацию фиктивной).

Что касается имущества, то по районному уровню, где работал Ракитянский, оно очень даже приличное: квартира на Московском проспекте (возле площади Победы), квартира в дорогом доме на Новгородской улице, пара коммерческих помещений на той же Новгородской (кстати, именно недвижимостью на Новгородской 4 года назад интересовались органы), да еще жилье в курортном городе Черногории — Будве.



Ракитянский не сдался и придумал схему с вымышленным займом тещи на всю сумму недвижимости (около 1 миллиона долларов), с поддельным паспортом и подставной женщиной, которую надо будет предоставить нотариусу, чтобы перебить имущество назад. Правда, когда он оговаривал эти нюансы с исполнителями, то в голову ему пришла совсем уже конкретная мысль — ликвидировать тещу как класс. Чтобы потом она не стала судиться.

Но раз речь пошла про заказное убийство, да еще замышляемое обывателем (с точки зрения профессионального подхода к этому ремеслу), то информация долетела до «убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.

