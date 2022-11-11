Куда пойти 11–13 ноября: «призма тишины», Курентзис в Филармонии, Чиж и Сурганова

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Фестиваль искусств Востока, концерты Сургановой, Чижа и Дельфина, бесплатные лекции от университетских профессоров и театральный фестиваль «Мастерской» — ноябрьские выходные пройдут насыщенно!

Актуальное DAIRAFEST: между звуком и тишиной 11 ноября, 20:00, 0+

На открытии международного фестиваля искусств Востока DAIRAFEST в Петербурге выступит Светлана Сурганова. В пятницу артистка появится в сопровождении Невского симфонического оркестра на сцене КСК «М-1 Арена». Помимо неё, публика услышит исполнителей из Армении, Азербайджана, Сирии и Алжира. Концертная программа — важная часть открытия DAIRAFEST, но ею дело не ограничивается: сразу в нескольких пространствах арт-квартала «Брусницын» с первого дня заработает аудиовизуальная выставка «Звук и тишина Востока». Посетителям предлагается провести сколько угодно времени в павильоне для медитаций, всматриваясь в 40-метровую круговую видеопанораму, пройти по «звуковому коридору» или полежать на кровати, слушая колыбельные и «треугольную призму тишины».



«Мастерская» отобрала достойное До 15 ноября



Фото: театр «Мастерская» Поделиться Поделиться





В этом месяце «Мастерская» проводит ежегодный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская». Пятница — день показов петербургских коллективов-участников: Городской театр собирается представить публике «Дни Савелия», в основе которых — обласканная критиками одноимëнная книга Григория Служителя про одного кота и его приключения.

Послушать музыку Мастранджело проведёт по стилям звучания 11 ноября, 19:00, 6+

Пятничным вечером симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело в Малом зале Филармонии обратится к Шуберту, Бриттену и Гайдну. Солистка — скрипачка Сандра Шиндер.



Курентзис обращается к Реквиему Верди 12 ноября, 20:00, 6+



Фото: Александра Муравьева Поделиться Поделиться





Теодор Курентзис, хор и оркестр musicAeterna уже на следующий день объединят силы, чтобы исполнить Реквием Джузеппе Верди. Семь частей станут ступенями на пути к таинству смерти, оперный характер оркестрового и вокального письма обретут строгость католической традиции, а музыкальные образы ярости, отчаяния и бунта против неизбежного конца увенчаются умиротворительной нотой. Реквием прозвучит в Большом зале Филармонии.

«Терем-квартет» погрузит в народное

12 ноября, 20:00, 16+

Вихрь звучаний русских народных инструментов и смелая смесь жанров накроют джаз-клуб Игоря Бутмана в эту субботу. Гости вечера — «Терем-квартет». Коллектив долгие годы экспериментировал с форматом и звучанием, а в результате создал собственный стиль «русский кроссовер», который, кажется, подходит для любой народной сказки и фантазий о мистическом «терем-граде».



Оторваться и потанцевать Дельфин переживёт трансформации заново 12 и 13 ноября, 20:00, 18+



Дельфин покоряет сцену петербургского «Космонавта» целых два дня подряд на большом осеннем концерте. Программа каждой части, как подчеркивают организаторы, «будет существенно отличаться», как минимум по настроению, ведь прозвучат песни разных лет без повторения, от самых ранних до последних. Пожалуй, это неплохой шанс для поклонников увидеть творческую эволюцию автора.



Чиж & Co напомнят о главном 12 ноября, 19:00, 16+

Этой осенью рокеры Чиж & Co колесили по городам — и вот добрались до Петербурга. На сцене «А2» музыканты исполнят хиты разных лет, устроят вечер ностальгии и не забудут спеть хором с залом.

НОМ — про новый альбом 12 ноября, 20:00, 16+

Группа НОМ — абсурдисты, любители хороших шуток и иронии — собирают поклонников в клубе «Время N» на презентацию нового альбома. На пластинке «Воздух Общий» оказались 12 треков с участием всех ныне действующих участников коллектива и многих приглашенных их друзей-профессионалов. «Ядовитая ирония, идиотический абсурд, безудержный гогот, горечь, злость и новые версии некоторых классических номеров — слушателя ждет изысканный музыкальный набор», — без лишней скромности анонсируют музыканты.



Uma2rman снова на сцене 13 ноября, 20:00, 12+

Коллективно противостоять осенней хандре и танцевать в «А2» зовёт Uma2rman. Рокеры поделятся спектром эмоций и за один вечер сыграют всю «классику». На театральной сцене За золотым орехом для принца отправятся через миры

12 ноября, 12:00, 6+



Фото: театр «Легенда» Поделиться Поделиться





В театре «Легенда» уже мысленно попрощались с осенью и обратились к зимним сюжетам. Спектакль «Щелкунчик и тайна золотого ореха» проводит зрителя путями, обозначенными в классической сказке Гофмана и памятными по балету: девочка Маша делает всё, чтобы спасти Щелкунчика от Мышиного короля и отыскивает волшебный орех Кракатук. При этом калейдоскоп локаций тут удивительно ярок: главная героиня, её брат Серёжа и их дядюшка Дроссельмайер окажутся в весенней Японии, пересекут по-летнему знойную Африку и окунутся в миры магические. Всё — чтобы помочь заколдованному принцу и напомнить детям, как важно верить в мечту и ничего не бояться.



Личные истории станут телеснее 13 ноября, 20:00, 18+

После того, как последние посетители воскресным вечером уйдут из Манежа, он превратится в площадку-сцену интерактивного спектакля «Это не я. Это моё тело», ставшего победителем инклюзивного проекта лаборатории «Меняем культурную среду вместе». Представление построено в стиле Vogue-док и посвящено принятию и непринятию своего внутреннего и физического «Я», боли и удовольствия, любви и ненависти к себе. Творческое высказывание собрано из семи личных историй его участниц. В финале зрителям предлагается ответить на несколько вопросов и по желанию рассказать собственную историю. Кстати, перед первым звонком сотрудники «Манежа» проведут зрителей по выставке «Зерцало». Оскароносная классика воплотилась в мюзикле 13 ноября, 19:15, 16+



Фото: театр «Легенда» Поделиться Поделиться





Красочное представление «на стыке театра и кино» в этот уик-энд — на сцене театра «Легенда». Мюзикл «Дорога к счастью» был вдохновлён оскароносным сценарием Роберта Рискина It Happened One Night («Это случилось однажды ночью»). Костюмы в стиле лучших вечеринок Голливуда, драматизм и огонь, присущий оригиналу, — всё это, как уверяют в театре, зритель получит с избытком. По сюжету наследница одной из самых богатых семей Америки идёт наперекор отцу и решает выйти замуж без одобрения. Сбежав из дома, она знакомится с журналистом-неудачником, и тот соглашается ей помочь.



Узнать новое Филолог покажет функцию слов 12 ноября, 14:00, 16+

Лингвистический ликбез о том, как открытия учёных, работающих с языком, двигают вперед современные технологии и науку, в Библиотеке имени Маяковского на выходных устраивает кандидат филологических наук, преподаватель РАНХиГС Андрей Яковлев. Вход на встречу «Лингвистика на службе народного хозяйства» свободный.

Орнитологи научат заботе о птицах 12 ноября, 18:00, 6+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На субботу в этот уик-энд выпадает «Синичкин день». В народе говорят, что именно к этому сроку желтогрудые птицы прилетают ближе к людям, предчувствуя холода. В Библиотеке Гоголя по такому поводу почти праздник: орнитологи расскажут, как правильно заботиться о синицах и чем их кормить, объяснят, кто и как окольцовывает птиц и где увидеть необычных пернатых в городе.

О названиях — научно 10 ноября, 19:00, 12+

Лекцию «Имена в биологии: как ученые дают названия новым видам» в библиотеке Планетария № 1 читает зоолог беспозвоночных, младший научный сотрудник СПбГУ Лера Хабибулина. В теме наверняка будут забавные повороты: в день люди находят до нескольких десятков видов новых существ и называют их в честь героев книг и сериалов, любимых актёров, а порой просто знакомых, которым, например, хотят отомстить.



Подростки зовут слушать о важном 13 ноября, 14:00, 6+

Пространство «Нормальное место» в «Севкабель Порту» на один день передаётся в полную власть подростков. Ребята сами подготовили программу этого «Нормального дня самоуправления» и собираются серьёзно говорить о том, что для них важно и что волнует, в формате TED-talks и чуть более классических лекций. Затронут опыты писательства, мечты о музыке и большой сцене, проведут встречу «Цирк как альтернатива уличной жизни».

На экране Корова: божество и образ С 10 ноября, 16+

Сценарист и режиссёр Эдуард Жолнин три месяца проработал в коровниках Тверской области, прежде чем написать сюжет, ставший теперь лентой «Земун». В истории, где главную роль исполнил Евгений Ткачук, знакомый многим по фильму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», большую роль играет именно образ таинственной коровы: мистическое животное, которое, по преданию, приходит за душами пастухов, постоянно видит основной персонаж.



Герой Лапенко сломает жизнь «по-мужски»



С 10 ноября, 16+



Фото: кадр из фильма/ Кинопоиск Поделиться Поделиться





В прокат выходит остросюжетная драма Максима Кулагина «По-мужски», где главную роль исполнил Антон Лапенко. Его герой — бизнесмен Глеб, парень, чья повседневность рушится, когда он решает жестоко разобраться с соседом, оскорбившем его жену. В Сети Лапенко прославился благодаря серии комедийных скетчей в стиле 1990-х годов. После этого актёр успел сняться в сериале «Внутри Лапенко», а также в «Чиках».

Любимец Канн вышел в кино С 10 ноября, 16+

В центре сюжета ленты «Заговор в Каире» — молодой человек не из мира политики, которому тем не менее нужно переиграть систему и выжить в центре схватки за власть в жестоком и религиозном мире. Картина Тарика Салеха в этом году была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и получила приз в номинации «Лучший сценарий». Режиссёр известен участием в съёмках сериала «Мир Дикого Запада» и собственной лентой «Наемник». Там сыграл Крис Пайн.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»