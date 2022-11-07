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    3D-графика, эстетика Востока и Светлана Сурганова — что ждет петербуржцев на фестивале DAIRAFEST

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    Международный фестиваль искусств Востока DAIRAFEST уже шестой раз пройдет в Петербурге. С 11 ноября по 7 декабря мероприятие развернется в стенах культурного квартала «Брусницын». (0+)

    Фото: vk.com/dairafest
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    Фестиваль откроется масштабным гала-концертом, хедлайнером которого станет Светлана Сурганова. Сообщается, что певица выступит в сопровождении Невского симфонического оркестра. Также состоятся выступления этно-исполнителей из России, Армении, Азербайджана, Сирии и Алжира. Все случится в КСК «М-1 Арена».

    Другой изюминкой открытия DAIRAFEST станет масштабное мультимедийное шоу, которое погрузит зрителей в мир Востока. Шоу объединит 3D-графику, музыку симфонического оркестра, а также народные мотивы.

    Завершением фестиваля станет праздник музыки и перформанса HALVA DAY. Посетить его можно будет 4 декабря в «Брусницыне». Зрителей ожидают мастер-классы по арабской каллиграфии, вокалу и танцам, кинопоказы и лекторий, а также музыкальная программа, где выступят балалаечник Георгий Нефедов, диджеи с совместными сэтами с этническими музыкантами, а также ансамбль горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» из Тувы.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/dairafest

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