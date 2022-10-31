    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur61.12

    Театр Мастерская проведет свой ежегодный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

    152
    обсудить

    С 7 по 15 ноября в Петербурге пройдет V театральный фестиваль «Школа.Студия.Мастерская». В программе — лекции, творческие встречи и лучшие спектакли режиссеров-выпускников мастерской Григория Козлова, художественного руководителя театра «Мастерская» в РГИСИ.

    «Чайка»
    «Чайка»Фото: uraldrama.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    В 16.00 7 ноября состоится видеопоказ спектакля Григория Козлова «Чайка», поставленный в Свердловском драматическом театре.

    8 ноября в 15.00 в театре на Литейном покажут премьеру спектакля Дмитрия Егорова «Идите и показывайте», который также вошёл в фестивальную программу.

    В 19.00 в Каменноостровском театре состоится показ спектакля русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Абхазия) «MARQUEZ. Сны одиночества» (16+). Режиссер Мария Романова берет за основу роман Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», но весь сюжет и всё сценическое действие отдает женщинам рода Буэндиа — все роли в спектакле исполняют актрисы театра. Создатели обещают спектакль в стиле магического реализма о необходимости сказки в тяжелые времена истории.

    Фото: ekvus-kirov.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    9 ноября покажут судебную драму в дореволюционной России. Режиссер Егор Чернышов ставит «Историю одного преступления» (16+) о пензенском адвокате Яншине и крестьянке Марье Крюковой, зарубившей топором своего свекра, как панораму проблем начала 20-го века, которые остались актуальными до сих пор — домашнее насилие, маленький человек и государство, гражданское общество и поиск национальной идентичности.

    Дореволюционное время раскроется и в двух спектаклях по русской классике. 10 ноября в 19.00 на сцене Театра на Литейном пройдет осовремененная версия пьесы Островского «Доходное место» (16+) в режиссуре Антона Безъязыкова от Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского (Кемерово). А 14 ноября покажут сценическую версию толстовского романа «Каренин А.» (16+) в режиссуре Романа Габриа от Тюменского Большого драматического театра.

    11 и 15 ноября пройдут показы спектаклей петербургских театров — 11 ноября — «Дни Савелия» Городского театра и 15 ноября «Антигона» театра «Мастерская».

    «Дни Савелия»
    «Дни Савелия»Фото: Городской театр
    ПоделитьсяПоделиться

    12, 13 и 14 ноября пройдут показы режиссерской лаборатории.

    Также 7 ноября зрители смогут пообщаться с Иосифом Райхельгаузом, российским режиссером, театральным педагогом, создателем и многолетним руководителем «Школы современной пьесы». Театр уникален особым отбором репертуара — спектакли выпускаются только по современным пьесам. Встреча состоится в 14.00 в Основном фойе театра «Мастерская» по пригласительным билетам, которые можно получить на сайте фестиваля.

    В образовательную программу фестиваля также войдут лекции Виктора Рыжакова об этике Станиславского (9 ноября в 15.00), Льва Закса об эволюции современной культуры (13 ноября в 17.00) и Анны Некрыловой о русском фольклоре (15 ноября в 15.00). Все события пройдут на Малой сцене театра «Мастерская».

    Подробности программы и изменения смотрите на сайте фестиваля.

    Полина Никитина

    «Чайка»
    «Чайка»Фото: uraldrama.ru/
    Фото: ekvus-kirov.ru/
    «Дни Савелия»
    «Дни Савелия»Фото: Городской театр

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close