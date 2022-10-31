Театр Мастерская проведет свой ежегодный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

С 7 по 15 ноября в Петербурге пройдет V театральный фестиваль «Школа.Студия.Мастерская». В программе — лекции, творческие встречи и лучшие спектакли режиссеров-выпускников мастерской Григория Козлова, художественного руководителя театра «Мастерская» в РГИСИ.

8 ноября в 15.00 в театре на Литейном покажут премьеру спектакля Дмитрия Егорова «Идите и показывайте», который также вошёл в фестивальную программу.

В 19.00 в Каменноостровском театре состоится показ спектакля русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Абхазия) «MARQUEZ. Сны одиночества» (16+). Режиссер Мария Романова берет за основу роман Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», но весь сюжет и всё сценическое действие отдает женщинам рода Буэндиа — все роли в спектакле исполняют актрисы театра. Создатели обещают спектакль в стиле магического реализма о необходимости сказки в тяжелые времена истории.

9 ноября покажут судебную драму в дореволюционной России. Режиссер Егор Чернышов ставит «Историю одного преступления» (16+) о пензенском адвокате Яншине и крестьянке Марье Крюковой, зарубившей топором своего свекра, как панораму проблем начала 20-го века, которые остались актуальными до сих пор — домашнее насилие, маленький человек и государство, гражданское общество и поиск национальной идентичности.

Дореволюционное время раскроется и в двух спектаклях по русской классике. 10 ноября в 19.00 на сцене Театра на Литейном пройдет осовремененная версия пьесы Островского «Доходное место» (16+) в режиссуре Антона Безъязыкова от Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского (Кемерово). А 14 ноября покажут сценическую версию толстовского романа «Каренин А.» (16+) в режиссуре Романа Габриа от Тюменского Большого драматического театра.

Также 7 ноября зрители смогут пообщаться с Иосифом Райхельгаузом, российским режиссером, театральным педагогом, создателем и многолетним руководителем «Школы современной пьесы». Театр уникален особым отбором репертуара — спектакли выпускаются только по современным пьесам. Встреча состоится в 14.00 в Основном фойе театра «Мастерская» по пригласительным билетам, которые можно получить на сайте фестиваля.



В образовательную программу фестиваля также войдут лекции Виктора Рыжакова об этике Станиславского (9 ноября в 15.00), Льва Закса об эволюции современной культуры (13 ноября в 17.00) и Анны Некрыловой о русском фольклоре (15 ноября в 15.00). Все события пройдут на Малой сцене театра «Мастерская».

