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Городской театр представит спектакль о коте Савелии

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16 и 21 января в Городском театре состоится премьера спектакля «Дни Савелия». В основе постановки — дебютный роман актера московской «Студии театрального искусства» Григория Служителя. История жизни дворового кота Савелия, а также его любви и приключений так впечатлила литературных деятелей, что была отмечена премиями «Большая книга» и «Ясная Поляна» и включена в лонг-лист премии «НОС».

Фото: предоставлено театром
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«Дни Савелия», на мой взгляд, одна из самых добрых книг российской литературы последнего времени — она написана с нежностью к котам и людям, с любовью к Москве, с настоящим актёрским вниманием к деталям. Это большое счастье, когда актёр и писатель оказались едины: игровая и при этом притчевая природа повествования — это заслуга именно этого симбиоза. Вот нашей задачей и было донести и игру, и притчу до сцены», — комментирует художественный руководитель и режиссер-постановщик спектакля Наталия Лапина.

Художник-постановщик Ольга Подболотова придумала минималистичную, но многофукнциональную сценографию, превратив пространство в белый лист с круглым порталом. В зависимости от художественных целей он будет превращаться то в око Вселенной, то в барабан стиральной машинки. Люди и коты, населяющие эту историю, время от времени будут меняться ролями, позволяя актерам продемонстрировать свои возможности в полной мере. Авторский текст тоже станет одним из героев: ремарки, географические ориентиры и воспоминания, значимые для главного героя, будут возникать в виде титров в течение спектакля.

Над постановкой также работали режиссер Даниил Обухов, художник по костюмам Ольга Шабатура и видеохудожник Александр Разумнов.

Начало в 19:00.

12+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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