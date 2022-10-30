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    Идите и смотрите: в Театре на Литейном покажут спектакль в жанре документального праздника

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    8 и 23 ноября в Театре на Литейном пройдут премьерные показы спектакля «Идите и показывайте». Жанр спектакля определен создателями — режиссером Дмитрием Егоровым и автором текста Алексеем Житковским — как «документальный праздник».

    Фото: Сергей Рыбежский, фото с сайта театра naliteinom.ru
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    Текст Житковского смонтирован из материалов журнала «Огонёк» и газеты «Правда», стенограммы посещения выставки МОСХ Хрущёвым, воспоминаний художников, а также фрагментов сценария «Голубого огонька». Выставка — та самая знаменитая выставка 30-летия Московского союза художников, которую Никита Хрущев посетил 1 декабря 1962 года. Некоторые работы ему настолько не понравились, что глава государства потребовал исключить авторов этих работ из Союза художников — но оказалось, что в Союзе художников практически никто из них не состоял.

    Это спектакль о феномене ностальгии: создатели обещают песни 60-х, юмор, и все это в формате новогоднего выпуска «Голубого огонька» в преддверии 1963 года. Режиссер Дмитрий Егоров исследует в этом спектакле границы искусства и его интерпретации: «…для меня этот спектакль — размышление о том, где границы дозволенного в искусстве, где границы нашего понимания искусства, где оно, искусство, начинается, где заканчивается, кто вправе его судить, кто не вправе, нужно ли вообще его судить?»

    В спектакле задействована труппа театра. За музыку и ансамбль в спектакле отвечает Ольга Тихомирова, а над видео работали Дмитрий Чирков, Кирилл Борисов, Наталья Наумова.

    Показы 8 ноября состоятся в 15:00 и 20:00.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: Сергей Рыбежский, фото с сайта театра naliteinom.ru

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