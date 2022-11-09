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    Наука

    Для петербуржцев проведут бесплатный «орнитологический ликбез» в Синичкин день

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    12 ноября — Синичкин день. Орнитологи расскажут, какие птицы водятся в городе, как их познавать и чем их кормить, чтобы они не заболели, как и зачем птиц кольцуют и как стать волонтером на орнитологической станции. Бесплатно. 6+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    В старые времена считалось, что ближе к середине ноября зимующие птицы (синицы, сойки, свиристели, щеглы) понимают, что «зима близко» и перебираются поближе к человеческому жилью, где им что-то перепадет. В наше время перепадает чаще такое, от чего птицы заболевают. А поскольку зима — время тяжелое, до весны могут и не дожить. Нельзя, к примеру, кормить ржаным хлебом, жареными семечками, соленым салом. Можно просо, овес, пшеницу, сырые семечки подсолнечника — в зоомагазинах продаются смеси зерен и семян.

    Но в библиотеке решили не ограничиваться ликбезом о зимней подкормке. Сотрудница Нижне-Свирского заповедника Анастасия Скрипниченко расскажет, как проходит кольцевание на Ладожской орнитологической станции и как попасть туда волонтером. А также о том, как распознавать птиц, не вставая с дивана. О том, каких птиц мы, возможно, не замечали в городе и окрестностях, и в чем их особенности, услышим от экскурсовода проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» аспиранта биофака СПбГУ Юрия Михайлова.

    Встречаемся 12 ноября в Библиотеке Гоголя (Среднеохтинский пр., 8), регистрация на страничке библиотеке во «ВКонтакте». Начало в 18.00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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