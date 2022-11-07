Зоолог расскажет, как ученые дают имена новым видам

Каждый год биологи открывают 17–24 тыс. новых видов — в основном это насекомые и другие беспозвоночные. Получается, сегодня откроют 46–65. Всех их надо как-то называть. 10 ноября в Библиотеке Планетарий № 1 расскажут, как это делается. Бесплатно. 12+

Имя Гитлера в природе увековечено: в 1933-м немецкий энтомолог обнаружил в пещерах Словении новый вид жука и назвал его в честь только что выбранного тогда канцлера — Anophthalmus hitleri. Называя другого жука в честь Джорджа Буша, ученый Квентин Уилер выразил свою симпатию к консерваторам. А автор имени для жука Agra katewinsletae энтомолог Терри Эрвин прославлял не столько актрису Кейт Уинслет, сколько ее героиню в фильме «Титаник», и довольно заковыристо обосновал: ей вот удалось спастись в катастрофе, а насекомое может и исчезнуть, если превращать тропические леса в пастбища.

В широкой прессе появляются имена в честь знаменитых персон, в том числе вымышленных, например героев «Гарри Поттера» или «Игры престолов», а своим именем первооткрыватели почти никогда свое открытие не нарекают. Карл Линней поименовал больше 10 тыс. видов растений и животных, и некоторым давал названия, стараясь уязвить реального человека.



Зоолог беспозвоночных Лера Хабибулина, младший научный сотрудник СПбГУ, расскажет, как люди с древности учились называть всё живое вокруг, как появились первые научные названия, кто придумывает правила биологической номенклатуры и кто их нарушает.

