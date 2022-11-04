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    В прокате фильм с Евгением Ткачуком о таинственной загробной корове

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    10 сентября в кино выходит мистический неовестерн (так назвали его сами создатели) «Земун». В центре внимания — Егор, которому пришлось вернуться в родную деревню после смерти отца, чтобы продать наследство. Нравы там крутые, приходится взяться за оружие — а вдобавок Егору начинает видеться Земун, мистическая корова, которая вроде бы приходит за душами пастухов после их смерти.

    Фото: vlgfilm.ru/
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    Главную роль играет Евгений Ткачук, знакомый многим по фильму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Режиссером и сценаристом фильма стал Эдуард Жолнин, для которого эта работа стала дебютной. Во время написания сценария Жолнин, чтобы погрузиться в провинциальную жизнь, три месяца работал в коровнике в Тверской области, доил коров и даже принимал роды. Продюсером картины выступил Алексей Учитель.

    На фестивале «Окно в Европу» «Земун» был удостоен награды от киноведов и кинокритиков, а на IX Забайкальском международном кинофестивале в 2022-м заслужил приз зрительских симпатий.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

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