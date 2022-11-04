В прокате фильм с Евгением Ткачуком о таинственной загробной корове

10 сентября в кино выходит мистический неовестерн (так назвали его сами создатели) «Земун». В центре внимания — Егор, которому пришлось вернуться в родную деревню после смерти отца, чтобы продать наследство. Нравы там крутые, приходится взяться за оружие — а вдобавок Егору начинает видеться Земун, мистическая корова, которая вроде бы приходит за душами пастухов после их смерти.
Главную роль играет Евгений Ткачук, знакомый многим по фильму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Режиссером и сценаристом фильма стал Эдуард Жолнин, для которого эта работа стала дебютной. Во время написания сценария Жолнин, чтобы погрузиться в провинциальную жизнь, три месяца работал в коровнике в Тверской области, доил коров и даже принимал роды. Продюсером картины выступил Алексей Учитель.
На фестивале «Окно в Европу» «Земун» был удостоен награды от киноведов и кинокритиков, а на IX Забайкальском международном кинофестивале в 2022-м заслужил приз зрительских симпатий.
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Федор Дубшан