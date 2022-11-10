Петербург глазами велосипедиста

Начать путешествие нужно красиво. Поэтому предлагаем стартовать от Московских триумфальных ворот. Но это не значит, что прогулка будет «монументально-пафосной». Напротив, она будет такой же демократичной, как наш способ передвижения. И это доказывает первая же остановка — Sneakers museum на Московском, 93. Сворачивайте с проспекта, проходите шлагбаум — и смело вперед, мимо мотомастерских.



«Место крутое и самобытное», «просто офигенный секонд-хенд-шоурум», «уникальный шмот в большом количестве» — читаем отзывы в интернете. Так что же это? Прежде всего, магазин. Но и музей тоже. На 200 квадратах собрано столько винтажной одежды и обуви, что можно зависнуть надолго. У нас же столько времени нет, поэтому двигаемся сразу к внушительной коллекции кроссовок. Уверены, что любители знакомых брендов будут в восторге: там найдутся даже пары, которые увидели свет раньше самих покупателей.



Если не решитесь приобрести, так хоть пофотографируйте — заинтригуйте френдов и подписчиков необычными интерьерами.

