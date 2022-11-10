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    Петербург глазами велосипедиста

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Петербург глазами велосипедиста

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    Велосипедным маршрутам по Петербургу при желании можно было бы посвятить книгу. Мы же ограничимся всего одним, зато каким! Он проложен так, чтобы включать не только интересные места, но и удобные велодорожки. Путь пролегает по пяти районам, занимая чуть больше 20 километров. Преодолеть его можно было бы за пару часов, но лучше подойти к делу «с чувством, с толком»: сделать остановки. Подкрепиться, подивиться, попозировать на фото, в конце концов. Событий и впечатлений хватит на целый день, честное слово.

    Чтобы вам было удобно, мы нанесли маршрут на карту: открывайте ее на телефоне в картах, увеличивайте или уменьшайте масштаб и следуйте по ней от начала до конца!

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    1

    Московские ворота — Sneakers museum

    Начать путешествие нужно красиво. Поэтому предлагаем стартовать от Московских триумфальных ворот. Но это не значит, что прогулка будет «монументально-пафосной». Напротив, она будет такой же демократичной, как наш способ передвижения. И это доказывает первая же остановка — Sneakers museum на Московском, 93. Сворачивайте с проспекта, проходите шлагбаум — и смело вперед, мимо мотомастерских.

    «Место крутое и самобытное», «просто офигенный секонд-хенд-шоурум», «уникальный шмот в большом количестве» — читаем отзывы в интернете. Так что же это? Прежде всего, магазин. Но и музей тоже. На 200 квадратах собрано столько винтажной одежды и обуви, что можно зависнуть надолго. У нас же столько времени нет, поэтому двигаемся сразу к внушительной коллекции кроссовок. Уверены, что любители знакомых брендов будут в восторге: там найдутся даже пары, которые увидели свет раньше самих покупателей.

    Если не решитесь приобрести, так хоть пофотографируйте — заинтригуйте френдов и подписчиков необычными интерьерами.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum

    И если останетесь довольны посещением, проголосуйте за это место: Sneakers museum вошел в номинацию «Винтажные магазины и крафтовые мастерские» проекта «(От)личный Петербург».

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
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    2

    Московский проспект — Парфёновская улица

    Наш путь лежит на север, но двигаться будем не по проспекту. Прямо от Московского, 93, через дворы (навигатор вам в помощь) едем на улицу Парфеновскую. Вы не знали, что такая теперь есть в Петербурге? Тогда тем более стоит совершить небольшую экскурсию. Появление нового названия в границах исторического центра — событие редкое. Сначала улицу хотели назвать Молочной из-за близости бывшего завода «Петмол», но «гастрономический» топоним не прижился.

    В результате на карте города появилось имя купца 2-й гильдии Дмитрия Парфёнова. Торговцев в имперском Петербурге было много, меценатов — уже не настолько. Парфёнов дружил с отцом Иоанном Кронштадтским, много жертвовал на строительство храмов, оставив нам после себя Исидоровскую церковь в Коломне и Воскресенскую церковь у Варшавского вокзала (она, кстати, будет по пути).

    Кстати, новая улица сразу появилась с инфраструктурой для велосипедистов. До этого в Адмиралтейском районе было 5,9 км велополос. Парфёновская увеличила их протяженность на четверть. Ну так что, прокатимся?

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Набережная Обводного канала — Музей железных дорог России

    И вот мы уже на Обводном. Вот тут предлагаем сделать большую остановку — зайти в Музей железных дорог России, что за зданием Балтийского вокзала. Дети любят его за возможность ощутить себя машинистом тепловоза — виртуальная реальность порой бывает весьма полезна. Взрослые в восторге от экскурсий — одно только знакомство с Транссибом чего стоит. Уж не говорим про вагон-ресторан «Восточного экспресса» с чаем в подстаканниках.

    Словом, если хочется поездной романтики — вам сюда. Особенно если до следующего отпуска — как до финальной точки нашего маршрута.

    Фото: stock.adobe.com

    Кстати, железнодорожный музей — тоже участник проекта «(От)личный Петербург». Не поленитесь — отдайте за него голос. Искать нужно в номинации «Новые и секретные коллекции».

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Лермонтовский проспект — «Салхино»

    Если вы еще на дистанции, то имеете полное право на перекус. Ресторан будет впереди, ближе к финалу, пока же предлагаем заехать в «Салхино» на Вознесенском, 55. Читателю юного возраста предлагаем спросить про это место у родителей: те точно бегали туда за чебуреками по-ленинградски. Публике из категории «кому за...» (число подставьте сами) объяснять ничего не надо. Были, ели. Знатоки говорят, что вкус коронного блюда с годами не меняется.

    Не случайно заведение вошло в номинацию «Вечные места». Иногда кажется, что оно действительно было, есть и будет на карте Ленинграда-Петербурга всегда.

    Фото: Сергей Николаев
    Фото: Сергей Николаев

    Подкрепились? Едем дальше.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Набережная Фонтанки — Мозаичный дворик

    Ей не посвящали столько стихов как Неве, но Фонтанка — такая же любимая. Сколько по ней перехожено, сколько свиданий назначено, сколько, в конце концов, артефактов хранит она на своем дне! Только в нашем издании «засветились» старинный пожарный шлем, пистолет, кастет и обрез. Так проедем же вдоль ее гранитных парапетов — тем более, что уже пять лет практически на всем протяжении набережной есть велополоса. Немало баталий отгремело по ее поводу, но в результате жарких дискуссий «выделенке» для двухколесного транспорта дали зеленый свет.

    В 2021 году участок набережной на левом берегу (в створе Бородинской улицы) был капитально отремонтирован. После работ обновили и разметку велодорожки.

    Фото: Михаил Огнев

    Поездку по изъезженному вдоль и поперек пути предлагаем превратить в квест: найдите те места на Фонтанке, где снимали известное кино. Например, романтические «Серебряные коньки». Сложно? Даем подсказку: ищите в районе Шереметьевского дворца или загляните на сайт «(От)личного Петербурга» — там все есть.

    До Пантелеймоновского моста едем по нечетной стороне набережной, далее перемещаемся на четную. Там нас ждет место, о котором не все знают — Мозаичный дворик (набережная Фонтанки, 4; вход со стороны Чайковского) со светомузыкальным фонтаном и мозаичными картинами Владимира Лубенко. Визит в этот музей под открытым небом лучше планировать на солнечный день — тогда сложные работы, выполненные из смальты и керамики, предстают во всей красе.

    Фото: Михаил Огнев
    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Дворцовая набережная — «Ленфильм»

    Далее наш маршрут пролегает по самым «открыточным» местам Петербурга: мимо решетки Летнего сада, по Троицкому мосту, через Александровский парк с его мини-городом. О каждом из этих объектов можно рассказывать много, но… мы не будем. Давайте лучше продолжим киношную тему, которую начали еще на Фонтанке. Ведь наш любимый город — одна сплошная декорация к картинам, которые известны наизусть.

    Например, у Троицкого моста, прислонившись к гранитной набережной, замерзал, но не замерз балабановский «Брат». А по Петропавловке (с видом на Стрелку) бродила холодным январским вечером Надя из «Иронии судьбы». В Александровском парке вообще постоянно кино снимают: если повезет, может, и вы попадете на экран.

    Логика нашего пути ведет к Введенской улице (простите за тавтологию), но истинные ценители искусства могут сделать крюк и проехать мимо «Ленфильма» (Каменноостровский проспект, 10). Опытные киноманы знают: здесь ленты не только снимают, но и показывают, а также обсуждают. Причем у местной афиша мало общего с тем, что показывают в сетевых кинотеатрах. Так что советуем. А еще рекомендуем как-нибудь прийти на экскурсию на некогда режимный объект (только не забудьте предварительно записаться), попробовать «культурный» стрит-фуд в местном кафе.

    И, конечно же, проголосовать за «Ленфильм» на страницах «Фонтанки» — культовое место борется за победу в номинации «Общественные пространства» проекта «(От)личный Петербург».

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Большая Зеленина — Каменный остров

    Половина прогулки точно позади: настало время для хорошего обеда. Так что отправляйтесь в «Сад». Мы не ругаемся, а советуем. Ресторан на Большой Зелениной улице, 23 А удобно расположен на маршруте. Да и вообще концептуально подходит: где ж еще отдохнуть с дороги, как не под прекрасными яблонями. А также вишней, сливой, иргой и т.д. То ли пикник на обочине, то ли изысканная трапеза с тартаром из говядины. Впрочем, неважно: главное — это место рекомендуют знатоки. Поели? Понравилось? Проголосуйте в номинации «Гастрономические приключения»!

    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Каменный остров — Черная речка

    Продолжаем путь на север. Приоткроем тайну: конечная точка маршрута — в Приморском районе. Конечно, быстрее и проще было бы двигаться через Елагин, но туда — вот разочарование — со своими велосипедами в выходные дни не пускают, только в будни. Так что двигаемся через Каменный остров. Не менее прекрасный, зеленый и таинственный. А еще — тоже немножечко киношный благодаря одной из главных достопримечательностей — даче Гаусвальд (Большая аллея, 12–14/32). Это тот самый дом Ирен Адлер из советского фильма о Шерлоке Холмсе. Фигурировал он и в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», «Без семьи» и «Марица».

    В последние годы неравнодушным горожанам не раз приходилось переживать за здание в стиле модерн. К началу 2000-х постройка настолько обветшала, что ей грозил снос. В результате дачу спасли, отреставрировали, а потом новый собственник отгородил «кинозвезду» от общественности глухим забором. Был даже суд. Впрочем, по законам жанра у этой истории хэппи-энд: преграды больше нет, любители «Шерлока Холмса» имеют возможность сравнить оригинал с киношным образом. Говорят, что смотрится миниатюрнее, чем на экране, но до чего же хороша!

    Еще две знаковых точки острова — Каменноостровский театр и церковь Рождества Иоанна Предтечи. В первый и сейчас можно попасть на спектакль БДТ. Вторая интересна не только псевдоготикой, но и историей: именно здесь Пушкин крестил младших детей. Есть версия, что сюда же поэт заходил перед дуэлью. Кстати, на Черную речку надо и нам.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Метро «Черная речка» — место дуэли Пушкина

    Проезжая по «пушкинским» местам, удивительным образом снова встречаемся с киношным Шерлоком. Все знают пышное красно-белое здание у метро «Черная речка», но только знатоки добавят, что дача княгини Салтыковой тоже попала в киноисторию Игоря Масленникова. Она сыграла «заброшенный дом» в серии «Кровавая надпись». Здесь Холмс осматривает место преступления и устраивает засаду. Мы тоже можем провести небольшое «расследование»: сравнить, как изменились интерьеры дачи, тоже попавшие в кадр. Впрочем, вряд ли это будет легко сделать: теперь в здании памятника размещаются магазины.

    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org

    И снова к солнцу русской поэзии. Совсем рядом, на Савушкина, 3, есть очень молодой и не очень известный памятник под названием «Пушкин ушел». Скамья, плащ на спинке, цилиндр, раскрытая книга и… ощущение безвозвратной потери. Впрочем, злые языки говорят: такое чувство, что поэта ограбили. Или он рванул купаться на Черную речку. Мы же от оценок воздержимся: лучше загляните сюда сами.

    Что же касается места дуэли. С одной стороны, его знает каждый школьник: памятник, цветы, стихи и т.д. С другой, мы должны понимать: это лишь предположение. Ведь поединки были вне закона, их особо не афишировали. Так что известно лишь одно: да, стрелялись у Черной речки. Но где конкретно, мы, скорее всего, не узнаем.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Коломяжский проспект — Комендантский проспект

    Ну что же, последний марш-бросок: по Коломяжскому, Испытателей и прямиком на Комендантский. Что там делать, спросите вы?

    Во-первых, Комендантский может похвастаться двусторонней велодорожкой: от пересечения с Шуваловским и до самого конца.

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»

    Во-вторых, у дома №60 есть арт-объект студии Артемия Лебедева. А что? У окраин тоже есть право на достопримечательности. Правда, за несколько лет инсталляция слегка пострадала от рук поклонников, но петербургские строители, стараниями которых произведение искусства появилось здесь, не в обиде. В конце концов, ведь сама идея была в том, чтобы со скульптурой можно было «взаимодействовать». В общем, летом 2022-го самую главную достопримечательность Комендантского проспекта отреставрировали. Так что с ней снова можно пообщаться.

    На этом, пожалуй, и закончим. Самым неутомимым можно рвануть еще и в Юнтоловский заказник, но лучше оставим его на следующий раз. До новой велопрогулки.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться
    11

    Поделитесь своим маршрутом!

    А какие маршруты с велодорожками любите вы? Пришлите нам свой вариант прогулки. Лучшие истории мы опубликуем на «Фонтанке».

    При просмотре с мобильного телефона форма обратной связи может работать некорректно, присылайте ваши вопросы по адресу projects-ajur@yandex.ru

    Отправка сообщения означает, что вы согласны на наши условия по обработке персональных данных.

    Благодарим партнера СК «Орион плюс» за помощь в составлении маршрута.

    Фото: vk.com/sneakersmuseum
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: gardenpetersburg.com
    Фото: Екатерина Борисова/ru.wikipedia.org
    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Орион плюс»
    ПоделитьсяПоделиться

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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