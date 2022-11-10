Петербург глазами велосипедиста

Велосипедным маршрутам по Петербургу при желании можно было бы посвятить книгу. Мы же ограничимся всего одним, зато каким! Он проложен так, чтобы включать не только интересные места, но и удобные велодорожки. Путь пролегает по пяти районам, занимая чуть больше 20 километров. Преодолеть его можно было бы за пару часов, но лучше подойти к делу «с чувством, с толком»: сделать остановки. Подкрепиться, подивиться, попозировать на фото, в конце концов. Событий и впечатлений хватит на целый день, честное слово.
Чтобы вам было удобно, мы нанесли маршрут на карту: открывайте ее на телефоне в картах, увеличивайте или уменьшайте масштаб и следуйте по ней от начала до конца!
Московские ворота — Sneakers museum
Начать путешествие нужно красиво. Поэтому предлагаем стартовать от Московских триумфальных ворот. Но это не значит, что прогулка будет «монументально-пафосной». Напротив, она будет такой же демократичной, как наш способ передвижения. И это доказывает первая же остановка — Sneakers museum на Московском, 93. Сворачивайте с проспекта, проходите шлагбаум — и смело вперед, мимо мотомастерских.
«Место крутое и самобытное», «просто офигенный секонд-хенд-шоурум», «уникальный шмот в большом количестве» — читаем отзывы в интернете. Так что же это? Прежде всего, магазин. Но и музей тоже. На 200 квадратах собрано столько винтажной одежды и обуви, что можно зависнуть надолго. У нас же столько времени нет, поэтому двигаемся сразу к внушительной коллекции кроссовок. Уверены, что любители знакомых брендов будут в восторге: там найдутся даже пары, которые увидели свет раньше самих покупателей.
Если не решитесь приобрести, так хоть пофотографируйте — заинтригуйте френдов и подписчиков необычными интерьерами.
И если останетесь довольны посещением, проголосуйте за это место: Sneakers museum вошел в номинацию «Винтажные магазины и крафтовые мастерские» проекта «(От)личный Петербург».
Московский проспект — Парфёновская улица
Наш путь лежит на север, но двигаться будем не по проспекту. Прямо от Московского, 93, через дворы (навигатор вам в помощь) едем на улицу Парфеновскую. Вы не знали, что такая теперь есть в Петербурге? Тогда тем более стоит совершить небольшую экскурсию. Появление нового названия в границах исторического центра — событие редкое. Сначала улицу хотели назвать Молочной из-за близости бывшего завода «Петмол», но «гастрономический» топоним не прижился.
В результате на карте города появилось имя купца 2-й гильдии Дмитрия Парфёнова. Торговцев в имперском Петербурге было много, меценатов — уже не настолько. Парфёнов дружил с отцом Иоанном Кронштадтским, много жертвовал на строительство храмов, оставив нам после себя Исидоровскую церковь в Коломне и Воскресенскую церковь у Варшавского вокзала (она, кстати, будет по пути).
Кстати, новая улица сразу появилась с инфраструктурой для велосипедистов. До этого в Адмиралтейском районе было 5,9 км велополос. Парфёновская увеличила их протяженность на четверть. Ну так что, прокатимся?
Набережная Обводного канала — Музей железных дорог России
И вот мы уже на Обводном. Вот тут предлагаем сделать большую остановку — зайти в Музей железных дорог России, что за зданием Балтийского вокзала. Дети любят его за возможность ощутить себя машинистом тепловоза — виртуальная реальность порой бывает весьма полезна. Взрослые в восторге от экскурсий — одно только знакомство с Транссибом чего стоит. Уж не говорим про вагон-ресторан «Восточного экспресса» с чаем в подстаканниках.
Словом, если хочется поездной романтики — вам сюда. Особенно если до следующего отпуска — как до финальной точки нашего маршрута.
Кстати, железнодорожный музей — тоже участник проекта «(От)личный Петербург». Не поленитесь — отдайте за него голос. Искать нужно в номинации «Новые и секретные коллекции».
Лермонтовский проспект — «Салхино»
Если вы еще на дистанции, то имеете полное право на перекус. Ресторан будет впереди, ближе к финалу, пока же предлагаем заехать в «Салхино» на Вознесенском, 55. Читателю юного возраста предлагаем спросить про это место у родителей: те точно бегали туда за чебуреками по-ленинградски. Публике из категории «кому за...» (число подставьте сами) объяснять ничего не надо. Были, ели. Знатоки говорят, что вкус коронного блюда с годами не меняется.
Не случайно заведение вошло в номинацию «Вечные места». Иногда кажется, что оно действительно было, есть и будет на карте Ленинграда-Петербурга всегда.
Подкрепились? Едем дальше.
Набережная Фонтанки — Мозаичный дворик
Ей не посвящали столько стихов как Неве, но Фонтанка — такая же любимая. Сколько по ней перехожено, сколько свиданий назначено, сколько, в конце концов, артефактов хранит она на своем дне! Только в нашем издании «засветились» старинный пожарный шлем, пистолет, кастет и обрез. Так проедем же вдоль ее гранитных парапетов — тем более, что уже пять лет практически на всем протяжении набережной есть велополоса. Немало баталий отгремело по ее поводу, но в результате жарких дискуссий «выделенке» для двухколесного транспорта дали зеленый свет.
В 2021 году участок набережной на левом берегу (в створе Бородинской улицы) был капитально отремонтирован. После работ обновили и разметку велодорожки.
Поездку по изъезженному вдоль и поперек пути предлагаем превратить в квест: найдите те места на Фонтанке, где снимали известное кино. Например, романтические «Серебряные коньки». Сложно? Даем подсказку: ищите в районе Шереметьевского дворца или загляните на сайт «(От)личного Петербурга» — там все есть.
До Пантелеймоновского моста едем по нечетной стороне набережной, далее перемещаемся на четную. Там нас ждет место, о котором не все знают — Мозаичный дворик (набережная Фонтанки, 4; вход со стороны Чайковского) со светомузыкальным фонтаном и мозаичными картинами Владимира Лубенко. Визит в этот музей под открытым небом лучше планировать на солнечный день — тогда сложные работы, выполненные из смальты и керамики, предстают во всей красе.
Дворцовая набережная — «Ленфильм»
Далее наш маршрут пролегает по самым «открыточным» местам Петербурга: мимо решетки Летнего сада, по Троицкому мосту, через Александровский парк с его мини-городом. О каждом из этих объектов можно рассказывать много, но… мы не будем. Давайте лучше продолжим киношную тему, которую начали еще на Фонтанке. Ведь наш любимый город — одна сплошная декорация к картинам, которые известны наизусть.
Например, у Троицкого моста, прислонившись к гранитной набережной, замерзал, но не замерз балабановский «Брат». А по Петропавловке (с видом на Стрелку) бродила холодным январским вечером Надя из «Иронии судьбы». В Александровском парке вообще постоянно кино снимают: если повезет, может, и вы попадете на экран.
Логика нашего пути ведет к Введенской улице (простите за тавтологию), но истинные ценители искусства могут сделать крюк и проехать мимо «Ленфильма» (Каменноостровский проспект, 10). Опытные киноманы знают: здесь ленты не только снимают, но и показывают, а также обсуждают. Причем у местной афиша мало общего с тем, что показывают в сетевых кинотеатрах. Так что советуем. А еще рекомендуем как-нибудь прийти на экскурсию на некогда режимный объект (только не забудьте предварительно записаться), попробовать «культурный» стрит-фуд в местном кафе.
И, конечно же, проголосовать за «Ленфильм» на страницах «Фонтанки» — культовое место борется за победу в номинации «Общественные пространства» проекта «(От)личный Петербург».
Большая Зеленина — Каменный остров
Половина прогулки точно позади: настало время для хорошего обеда. Так что отправляйтесь в «Сад». Мы не ругаемся, а советуем. Ресторан на Большой Зелениной улице, 23 А удобно расположен на маршруте. Да и вообще концептуально подходит: где ж еще отдохнуть с дороги, как не под прекрасными яблонями. А также вишней, сливой, иргой и т.д. То ли пикник на обочине, то ли изысканная трапеза с тартаром из говядины. Впрочем, неважно: главное — это место рекомендуют знатоки. Поели? Понравилось? Проголосуйте в номинации «Гастрономические приключения»!
Каменный остров — Черная речка
Продолжаем путь на север. Приоткроем тайну: конечная точка маршрута — в Приморском районе. Конечно, быстрее и проще было бы двигаться через Елагин, но туда — вот разочарование — со своими велосипедами в выходные дни не пускают, только в будни. Так что двигаемся через Каменный остров. Не менее прекрасный, зеленый и таинственный. А еще — тоже немножечко киношный благодаря одной из главных достопримечательностей — даче Гаусвальд (Большая аллея, 12–14/32). Это тот самый дом Ирен Адлер из советского фильма о Шерлоке Холмсе. Фигурировал он и в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», «Без семьи» и «Марица».
В последние годы неравнодушным горожанам не раз приходилось переживать за здание в стиле модерн. К началу 2000-х постройка настолько обветшала, что ей грозил снос. В результате дачу спасли, отреставрировали, а потом новый собственник отгородил «кинозвезду» от общественности глухим забором. Был даже суд. Впрочем, по законам жанра у этой истории хэппи-энд: преграды больше нет, любители «Шерлока Холмса» имеют возможность сравнить оригинал с киношным образом. Говорят, что смотрится миниатюрнее, чем на экране, но до чего же хороша!
Еще две знаковых точки острова — Каменноостровский театр и церковь Рождества Иоанна Предтечи. В первый и сейчас можно попасть на спектакль БДТ. Вторая интересна не только псевдоготикой, но и историей: именно здесь Пушкин крестил младших детей. Есть версия, что сюда же поэт заходил перед дуэлью. Кстати, на Черную речку надо и нам.
Метро «Черная речка» — место дуэли Пушкина
Проезжая по «пушкинским» местам, удивительным образом снова встречаемся с киношным Шерлоком. Все знают пышное красно-белое здание у метро «Черная речка», но только знатоки добавят, что дача княгини Салтыковой тоже попала в киноисторию Игоря Масленникова. Она сыграла «заброшенный дом» в серии «Кровавая надпись». Здесь Холмс осматривает место преступления и устраивает засаду. Мы тоже можем провести небольшое «расследование»: сравнить, как изменились интерьеры дачи, тоже попавшие в кадр. Впрочем, вряд ли это будет легко сделать: теперь в здании памятника размещаются магазины.
И снова к солнцу русской поэзии. Совсем рядом, на Савушкина, 3, есть очень молодой и не очень известный памятник под названием «Пушкин ушел». Скамья, плащ на спинке, цилиндр, раскрытая книга и… ощущение безвозвратной потери. Впрочем, злые языки говорят: такое чувство, что поэта ограбили. Или он рванул купаться на Черную речку. Мы же от оценок воздержимся: лучше загляните сюда сами.
Что же касается места дуэли. С одной стороны, его знает каждый школьник: памятник, цветы, стихи и т.д. С другой, мы должны понимать: это лишь предположение. Ведь поединки были вне закона, их особо не афишировали. Так что известно лишь одно: да, стрелялись у Черной речки. Но где конкретно, мы, скорее всего, не узнаем.
Коломяжский проспект — Комендантский проспект
Ну что же, последний марш-бросок: по Коломяжскому, Испытателей и прямиком на Комендантский. Что там делать, спросите вы?
Во-первых, Комендантский может похвастаться двусторонней велодорожкой: от пересечения с Шуваловским и до самого конца.
Во-вторых, у дома №60 есть арт-объект студии Артемия Лебедева. А что? У окраин тоже есть право на достопримечательности. Правда, за несколько лет инсталляция слегка пострадала от рук поклонников, но петербургские строители, стараниями которых произведение искусства появилось здесь, не в обиде. В конце концов, ведь сама идея была в том, чтобы со скульптурой можно было «взаимодействовать». В общем, летом 2022-го самую главную достопримечательность Комендантского проспекта отреставрировали. Так что с ней снова можно пообщаться.
На этом, пожалуй, и закончим. Самым неутомимым можно рвануть еще и в Юнтоловский заказник, но лучше оставим его на следующий раз. До новой велопрогулки.
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