От первоначальной идеи — пройти по всей реке и сделать съемки через каждые сто метров — пришлось отказаться: русло периодически чистят, и вряд ли нас ждали бы там серьезные открытия без дополнительной подводной археологии.
Кроме того, видимость на 4-5 метровой глубине, даже с хорошим светом, не идеальная, в воде много взвеси, и ее становится еще больше при попытке поднять предмет со дна.
А вот места под мостами, как показало первое же погружение, оказались более перспективными: вблизи опор образуются застойные зоны, где не могут работать землечерпалки.