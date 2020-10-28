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Реки и каналы Петербурга — это такие же хранители истории, как, скажем, старинные здания со своими подвалами и тайниками. Современная жизнь машинами вычерпывает их тайны, но всегда есть время и место интересным находкам. И неважно, будет это пушечное ядро или пистолет из 90-х, Фонтанка — это тайник с нашей историей, и приоткрыть его нам очень интересно. Я благодарю Павла Колобова и Евгения Кобяка за помощь в организации погружений и уверен, что в следующем году мы продолжим наш проект.