Фонтанка. На дне
Посмотрите на нашу любимую речку снизу
Спецпроект к 20-летию «Фонтанки», которое мы отмечаем этой осенью.
Есть места в Петербурге, где, за редчайшим исключением, в буквальном смысле не ступала нога человека. Мы нашли такое, чтобы показать вам. Это всем известная Фонтанка, но под водой, Фонтанка на дне.
"Фонтанка" погрузилась на дно Фонтанки
Подводные съемки
Мы выбрали для погружения несколько точек вблизи моста Белинского, Аничкова, Ломоносова и Лештукова мостов.
От первоначальной идеи — пройти по всей реке и сделать съемки через каждые сто метров — пришлось отказаться: русло периодически чистят, и вряд ли нас ждали бы там серьезные открытия без дополнительной подводной археологии.

Кроме того, видимость на 4-5 метровой глубине, даже с хорошим светом, не идеальная, в воде много взвеси, и ее становится еще больше при попытке поднять предмет со дна.

А вот места под мостами, как показало первое же погружение, оказались более перспективными: вблизи опор образуются застойные зоны, где не могут работать землечерпалки.
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Сотовые телефоны, ржавый обрез и пистолет (эхо 90-х?), фужеры и бутылки, что-то, похожее на пушечное ядро, старая каска пожарного — далеко не полный перечень находок. «Культурный слой» оказался весьма разнообразен и местами вызывал вопросы. Например, под водой у моста Белинского был обнаружен целый склад автопокрышек.
В реализации этой затеи нам помог дайв-клуб «Черная вода» . Непосредственно в подводных съемках участвовали основатель и руководитель клуба Павел Колобов, заместитель руководителя по технической части Евгений Кобяк и гендиректор «Ажур-медиа» Дмитрий Витковский. В отличие от Джеймса Кэмерона, снимавшего «Титаник», мы обошлись без глубоководного аппарата «Мир». Встреченных окуней и даже одного судака ловить не стали.
Реки и каналы Петербурга — это такие же хранители истории, как, скажем, старинные здания со своими подвалами и тайниками. Современная жизнь машинами вычерпывает их тайны, но всегда есть время и место интересным находкам. И неважно, будет это пушечное ядро или пистолет из 90-х, Фонтанка — это тайник с нашей историей, и приоткрыть его нам очень интересно. Я благодарю Павла Колобова и Евгения Кобяка за помощь в организации погружений и уверен, что в следующем году мы продолжим наш проект.
Дмитрий Витковский, гендиректор «Ажур-медиа»