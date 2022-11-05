Байден обвинил Маска в покупке платформы, которая «распространяет ложь по всему миру»

Президент США Джо Байден заявил, что Маск, приобретая Twitter, купил платформу, которая «распространяет ложь по всему миру». Это заявление он сделал на встрече в Иллинойсе, сообщает CNN.



Замечание Байдена последовало за сокращением штата сотрудников социальной сети. В том числе отделов, которые отвечают за нераспространение дезинформации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер несколько расширила мысль президента США. Она, в частности, заявила, что слова Байдена касались не только Twitter. Речь шла и о других социальных сетях.