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    Байден обвинил Маска в покупке платформы, которая «распространяет ложь по всему миру»

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    Президент США Джо Байден заявил, что Маск, приобретая Twitter, купил платформу, которая «распространяет ложь по всему миру». Это заявление он сделал на встрече в Иллинойсе, сообщает CNN.

    Замечание Байдена последовало за сокращением штата сотрудников социальной сети. В том числе отделов, которые отвечают за нераспространение дезинформации.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер несколько расширила мысль президента США. Она, в частности, заявила, что слова Байдена касались не только Twitter. Речь шла и о других социальных сетях.

    «Это распространяется и на любые другие платформы социальных сетей, где пользователи могут распространять дезинформацию», — заявила представитель Белого дома.

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