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    Без защиты от дезинформации. Стало известно, какие отделы затронули увольнения в Twitter

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    Под сокращение в Twitter попала половина сотрудников. Урезали и число работников отделов по защите от дезинформации. Их коснулось масштабное сокращение, сообщает 5 ноября NBC.

    Как уволенные, так и оставшиеся работники выражают опасения по поводу предстоящих выборов в конгресс Соединенных Штатов, передает канал.

    Под сокращения попали также 15 процентов работников службы безопасности и добросовестности Twitter. Это подразделение отвечает, в том числе, за предотвращение распространения вредоносного контента и дезинформации. При этом глава службы Йоэль Рот заявил, что у компании все еще сохраняются возможности для качественной модерации контента.

    Маск купил Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов.

    Известно, что действий Маска опасаются не только те, кому грозит увольнение, но и рекламодатели. В частности, Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, присоединился к Pfizer Inc. и General Mills Inc. и временно приостановил размещение рекламы в социальной сети.

    Ранее стало известно о том, что Маск принял решение убрать корпоративные «дни отдыха» в Twitter.

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