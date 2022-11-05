Без защиты от дезинформации. Стало известно, какие отделы затронули увольнения в Twitter

Под сокращение в Twitter попала половина сотрудников. Урезали и число работников отделов по защите от дезинформации. Их коснулось масштабное сокращение, сообщает 5 ноября NBC.



Как уволенные, так и оставшиеся работники выражают опасения по поводу предстоящих выборов в конгресс Соединенных Штатов, передает канал.

Под сокращения попали также 15 процентов работников службы безопасности и добросовестности Twitter. Это подразделение отвечает, в том числе, за предотвращение распространения вредоносного контента и дезинформации. При этом глава службы Йоэль Рот заявил, что у компании все еще сохраняются возможности для качественной модерации контента.