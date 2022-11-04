На Ленинском покупатель ходовых огней расплатился из чужого пистолета. Две пули нашли цель

В Кировском районе Петербурга скандалили со стрельбой. Полиция ищет неудачливого предпринимателя, бизнес которого так и не встал на ноги.
О стрельбе на Ленинском проспекте полицейские узнали после того, как накануне ночью в травмпункт обратился 36-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Ранения плеча и бедра он объяснил неудачным разговором с покупателем ходовых огней.
Со знакомым по сайту бесплатных объявлений он встретился в парадной 16-этажки, где живёт его жена, незадолго до полуночи 2 ноября. Разговор не задался, и оппонент воспользовался травматическим пистолетом.
Пострадавшего подлечили и отпустили. В ожидании его заявления полицейские уже установили предполагаемого стрелка. Ему 26 лет, владельцем оружия по базам не проходит. СПАРК знает молодого человека как несостоявшегося предпринимателя. Успеха на ниве торговли мясом он не достиг, в апреле ИП, зарегистрированное в феврале прошлого года, было ликвидировано.