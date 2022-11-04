На Ленинском покупатель ходовых огней расплатился из чужого пистолета. Две пули нашли цель

В Кировском районе Петербурга скандалили со стрельбой. Полиция ищет неудачливого предпринимателя, бизнес которого так и не встал на ноги.



О стрельбе на Ленинском проспекте полицейские узнали после того, как накануне ночью в травмпункт обратился 36-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Ранения плеча и бедра он объяснил неудачным разговором с покупателем ходовых огней.

Со знакомым по сайту бесплатных объявлений он встретился в парадной 16-этажки, где живёт его жена, незадолго до полуночи 2 ноября. Разговор не задался, и оппонент воспользовался травматическим пистолетом.