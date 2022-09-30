Куда пойти 30 сентября — 2 октября: балет под Pink Floyd, неизвестные музеи и выставка ретротрамваев

Фото: Майкл Кури/Театр балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





Границу месяцев Петербург встречает с музейными, театральными и танцевальными фестивалями. В Ботаническом саду легко вспомнить, что осень — сезон природных чудес, а в недавно открывшемся клубе джазовой музыки ничего не мешает вдохновиться экспериментальным звучанием.

Актуальное

Диана Вишнева удивит философией

С 30 октября до 1 октября, 12+



Фестиваль современной хореографии Context пройдёт в «Севкабель Порту». В этом году идеолог проекта и знаменитая балерина Диана Вишнева сделала в афише два акцента. Первый — «Программа танцевальных перформансов» — пять хореографических историй и опытов проживания, которые будут рассказаны исключительно языком современного танца. Второй — спектакль «Материя». По описанию участников действия, он представляет собой хореографическое «путешествие от макровселенной к микровселенной» в попытках понять, что для человека означает «бесконечность».



Малые музеи напоминают о себе

С 1 до 10 октября, 16+

Форум малых музеев — отличная возможность посмотреть на коллекции и экспозиции, обычно недоступные в течение года, или просто бесплатно сходить на интересную выставку. В этом году фестиваль объединил больше 80 площадок, в том числе при вузах и на предприятиях. Уже в субботу день открытых дверей, среди прочих, устраивают Гатчинский музей истории авиации, Музей истории пивоварения, «Сарай» и «Шалаш» в Сестрорецке, мемориальный комплекс «Дорога жизни». Как правило, посетителей просят заранее предупредить, что они приедут. Подробности — в группе «Форума» во «ВКонтакте».



Трамваи и опера — к исторической дате

1 октября, 11:00–15:00, 0+

Петербургский трамвай отмечает 115-летие. В честь этого на Кронверкском проспекте, на площади перед театром «Балтийский дом» всего один день продлится выставка ретротранспорта. Главным экспонатом станет трамвайный вагон МС-2 1931 года по прозвищу Хозяин, только приехавший с реставрации. На трамвайном празднике не обойдётся и без живой музыки: ведущими артистами концерта станут солист Мариинского театра Василий Герелло и лауреат премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин. Вход свободный для всех.



Грибы стали экспонатами выставки

До 2 октября, 6+



Фото: Ботанический сад Петра Великого Поделиться Поделиться





Осенний настрой в Ботаническом саду поддерживают тематической выставкой «Планета грибов». Сорта, популярные среди любителей, и те, что знакомы чуть меньше, выставлены в павильоне «Зелёный домик». Там же — временная экспозиция тематических снимков «Грибы сквозь года». В пятницу и субботу с утра организаторы предлагают горожанам приносить свои «экспонаты».



«Балтийский дом» покажет избранное

До 19 октября



Фото: предоставлено театром «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





Программа фестиваля «Балтийский дом» очень разнообразна: наравне с театральными коллективами из регионов и других стран лучшие спектакли покажут петербургские площадки. Так, в пятницу актёры «Мастерской» на своей сцене сыграют «Петруша, сын ли ты мой или нет?» (18+) в постановке Романа Габрии. На следующий день, уже на большой сцене «Балтийского дома», Республиканский театр белорусской драматургии из Минска покажет «Камень глупости» (16+). В истории, инсценированной Дмитрием Зиминым, 40-летний мужчина переосмысляет жизнь после удаления опухоли.



Послушать музыку

Джаз нашёл новый дом

1 и 2 октября, 20:00, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Джазовый клуб Игоря Бутмана в Петербурге открыл двери в конце сентября и определился с концертами на эту осень. В субботу на сцену поднимется Виктория Урусова. Её программа Gentle voice особенно оригинальна тем, что в ней исполняются джазовые стандарты Джорджа Гершвина, Коула Портера, Джимми ван Хьюзена в оригинальных аранжировках и композиции собственного сочинения. На следующий день в клуб стоит идти ради вечера The Beatles in jazz в исполнении квартета певицы и актрисы Аллы Туровской.



Мотивы Тибета озвучит Дом Радио

1 октября, 19:00, 18+

В Доме Радио — концерт-перформанс экспериментальной музыки с уходом в почти религиозное звучание. Гости вечера — группы Saraf и Phurpa. Проект Серафимы Окуневой — это опыты с самодельными кассетно-пленочными инструментами, а коллектив, ещë в 1990-х основанный Алексеем Тегиным, специализируется на традиционных для Тибета мотивах.



Jane Air достанет «Миелофон»

2 октября, 20:00, 16+



Российская альтернативная группа Jane Air возвращается с первым за семь лет полноформатным альбомом «Миелофон». Название — ровно как у удивительного прибора из произведений Кира Булычёва и фильма «Гостья из будущего»! На большом сольном концерте в «Космонавте» коллектив сыграет новинки вместе с лучшими треками, в том числе хитом JUNK. Эта вещь сделала коллективу имя, залетев в этом году в саундтрек сериала The boys («Пацаны») от HBO.



На сцене

Ретробалеты — у Театра балета Эйфмана

30 сентября, 20:00, 12+



Фото: Майкл Кури/Театр балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





Театр балета Бориса Эйфмана отмечает 45-летие гала-концертом на сцене БКЗ «Октябрьский». В двухактной программе — сцены из балетов Эйфмана «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». А также, что самое интересное, фрагменты двух постановок, популярных в 1980-х годах и сейчас не исполняемых. Это балет «Мастер и Маргарита», поставленный на музыку Андрея Петрова, и «Двухголосие» на произведения основателя Pink Floyd Сида Барретта.

«Юнона» и «Авось» отметит юбилей

30 сентября и 1 октября, 18+

«Ленком Марка Захарова» продолжает гастроли в Петербурге и в этот уик-энд на сцене ДК «Выборгский» показывает свою визитную карточку — рок-оперу «Юнона» и «Авось». В главных ролях в истории о любви дипломата и путешественника к пятнадцатилетней дочери коменданта Сан-Франциско — Дмитрий Певцов и Александра Волкова. Октябрьский показ станет для оперы юбилейным, 1800-м.

«Приют комедианта» расширил миры князя Мышкина

1 и 2 сентября, 19:00, 16+

Одна из главных премьер сезона в «Приюте комедианта» — «Идиот» Петра Шерешевского по материалу Достоевского. В представлении постановщика, истории князя Мышкина ничего не стоит происходить в современности, а им самим вполне может оказаться любой человек — от дворника до чьего-нибудь босса. Небольшая, казалось бы, сцена театра благодаря техническим решениям легко становится практически бесконечным пространством. При помощи проекций и профессиональной работе со звуком творческая команда спокойно раздвигает сцену до масштабов города, а порой вводит в сюжет персонажей, существующих только в виде изображения. Главную роль в «Идиоте» исполняет Илья Дель.



В «Легенде» продолжат историю трёх медведей

1 октября, 11:00. 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В петербургском театре «Легенда» додумали сюжет сказки про Машу и трёх медведей и представили свою версию в детском спектакле «Три медведя: лесной переполох». В продолжении истории девочка набирается смелости и решает вернуться в лес, чтобы извиниться перед приютившими её медведями. В постановке Дмитрия Сарвина звери — это ростовые куклы.



«Наука о поцелуях, или Филематологии УРА!» раскрашивает повседневность

2 октября, 19:15, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Музыкальный моноспектакль Саши Сергеева «Наука о поцелуях, или Филематологии УРА!» — удивительный микс сатиричных стихов, остроумных монологов и романтичных песен. Составляя сюжетную смесь, Саша хотел «взять зрителя под руку», провести его по коридорам памяти и напомнить, как значимы каждодневные детали. Радости, разочарования, скандалы с близкими и примирения — всё это, как показывают в театре «Легенда», в реальности ничуть не хуже, чем в светской хронике или на экране.

Узнать новое

Поэты соревнуются в постиронии

1 октября, 19:00, 16+



Открывая осенний сезон, библиотека Маяковского объявила open-call для молодых поэтов. В субботу на специально организованном «Кубке Охты имени Бориса Рыжего» авторы встретятся друг с другом и с публикой в пространстве «Охта-8». Зрительские места на поэтический батл — по регистрации.

Учëные переосмыслят Льва Гумилёва

1 октября, 14:00, 16+

Круглый стол в честь 110-летия Льва Гумилёва соберет в его квартире литературоведов и историков. О жизни учëного, создавшего пассионарную теорию этногенеза, единственном сыне Анны Ахматовой и Николая Гумилëва, будут говорить историк и этнограф Алексей Новожилов, профессор Гэрэл Очи, доктор философских наук Марина Михайлова и другие. Вход свободный.



О народах и космосе — в Этнографическом

1 октября, 6+



Ко Всемирной неделе космоса в Российском этнографическом музее объявили тематический день: в субботу научные сотрудники прочтут лекцию «Космонавтика в советском народном искусстве» (14+), объяснят, как представляли Вселенную разные народы, проведут экскурсию «Человек. Небо. Космос». Детали — на сайте музея.



Провокации и эксперименты на одной выставке

С 1 октября, 18+

В Центре современного искусства им. Сергея Курëхина в этот уик-энд открывается выставка работ номинантов на премию его же имени. Произведения — самые разные: от экспертов с визуальным искусством, пространством, звучанием до больших кураторских проектов, например, под открытым небом. Художники, чьи имена сейчас в лонг-листе, вскоре будут бороться за номинации и первые места.

На экране

Битва за ребёнка — «Мать моего сына»

С 29 сентября, 18+



В прокат выходит драма и одновременно триллер о ребëнке, которого делят приëмные родители и его настоящая мать. Последняя предлагает семейной паре и маленькому Вику пожить в еë домике в горах и втягивает их в запутанную игру. Роль странной женщины исполняет Марьяна Спивак, известная по работам в сериале «Эпидемия» и в картине Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Ленту «Мать моего сына» снял режиссер Илья Максимов.



Месть стала мотивом притчи

С 29 сентября, 16+

Своего «Голиафа» режиссер и сценарист Адильхан Ержанов называет «притчей». Главный герой картины живëт так, как привык, пока его жену не убивает местный авторитет. Единственный выбор — мстить или подчиниться. Ленту отметили на Венецианском кинофестивале. Фильм с Каннского фестиваля в прокате

С 29 сентября, 18+



Премьера «Решения уйти» прошла на 75-м Каннском кинофестивале, где фильм удостоился приза за лучшую режиссуру. Пак Чхан-ук представил жюри многослойный детектив, главный герой которого влюбляется в жену погибшего. Она же — главная подозреваемая.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

