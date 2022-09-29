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    Театр балета Бориса Эйфмана на гала в «Октябрьском» напомнит свою постановку на музыку Pink Floyd

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    Академический театр балета Бориса Эйфмана отмечает 45-летие двумя гала-концертами на сцене БКЗ «Октябрьский» 29 и 30 сентября. Зрители посмотрят фрагменты самых популярных балетов коллектива, а также двух давно ушедших из репертуара — «Мастера и Маргариты» и «Двухголосия».

    «Страсти по Мольеру»
    «Страсти по Мольеру»Фото: Евгений Матвеев, предоставлено театром
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    В двухактной гала-программе — сцены из балетов Эйфмана «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».

    Но главное — возможность посмотреть вживую фрагменты тех произведений, что были популярны у публики в 1970–1980-е, но давно сошли со сцены, — нынешние зрители их с большой вероятностью не смотрели. «Мастер и Маргарита» поставлен на музыку Андрея Петрова, «Двухголосие» — на музыку музыканта Pink Floyd Сида Барретта. Эта, одна из первых постановок Эйфмана для собственного театра, входила в его дебютную программу, однако сначала не была разрешена к исполнению худсоветом.

    Кстати, площадка для нынешних вечеров выбрана не случайно — именно на сцене БКЗ 29 сентября 1977 года состоялось первое публичное выступление коллектива Бориса Эйфмана (в те времена носившего название «Ленинградский «Новый балет»).

    Начало — в 20:00. 12+

    «Страсти по Мольеру»
    «Страсти по Мольеру»Фото: Евгений Матвеев, предоставлено театром

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