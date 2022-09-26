В кино — новый детектив от создателя «Олдбоя»

29 сентября на экраны выходит картина «Решение уйти», которую снял корейский режиссер Пак Чхан-ук — автор нашумевших фильмов «Олдбой», «Сквозь снег», «Сочувствие госпоже Месть» и других.
По сюжету, Хэ-чжун, следователь, прибывает в дальнюю горную деревню, чтобы расследовать гибель мужчины, который сорвался со скалы. Его подозрения падают на вдову покойного, Со-рэ, но вот проблема: детектив в неё влюбляется.
Пак Чхан-ук создал картину в соавторстве со сценаристкой Чон Со-гён, которая уже работала над его фильмами «Я киборг, но это нормально», «Сочувствие госпоже Месть», «Жажда» и «Служанка». Со-рэ играет китайская актриса Тан Вэй, ставшая известной за свою роль в эротической драме «Вожделение».
Премьера «Решения уйти» состоялась на 75-м Каннском кинофестивале, где фильм удостоился приза за лучшую режиссуру. По словам продюсеров, фильм, как и другие работы мастера, вышел сложным произведением, где детективная линия смешивается с мелодраматической.
16+
Федор Дубшан