В кино — новый детектив от создателя «Олдбоя»

По сюжету, Хэ-чжун, следователь, прибывает в дальнюю горную деревню, чтобы расследовать гибель мужчины, который сорвался со скалы. Его подозрения падают на вдову покойного, Со-рэ, но вот проблема: детектив в неё влюбляется.



Пак Чхан-ук создал картину в соавторстве со сценаристкой Чон Со-гён, которая уже работала над его фильмами «Я киборг, но это нормально», «Сочувствие госпоже Месть», «Жажда» и «Служанка». Со-рэ играет китайская актриса Тан Вэй, ставшая известной за свою роль в эротической драме «Вожделение».

