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    Кино

    В кино — новый детектив от создателя «Олдбоя»

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    29 сентября на экраны выходит картина «Решение уйти», которую снял корейский режиссер Пак Чхан-ук — автор нашумевших фильмов «Олдбой», «Сквозь снег», «Сочувствие госпоже Месть» и других.

    Фото: скриншот трейлера
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    По сюжету, Хэ-чжун, следователь, прибывает в дальнюю горную деревню, чтобы расследовать гибель мужчины, который сорвался со скалы. Его подозрения падают на вдову покойного, Со-рэ, но вот проблема: детектив в неё влюбляется.

    Пак Чхан-ук создал картину в соавторстве со сценаристкой Чон Со-гён, которая уже работала над его фильмами «Я киборг, но это нормально», «Сочувствие госпоже Месть», «Жажда» и «Служанка». Со-рэ играет китайская актриса Тан Вэй, ставшая известной за свою роль в эротической драме «Вожделение».

    Премьера «Решения уйти» состоялась на 75-м Каннском кинофестивале, где фильм удостоился приза за лучшую режиссуру. По словам продюсеров, фильм, как и другие работы мастера, вышел сложным произведением, где детективная линия смешивается с мелодраматической.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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