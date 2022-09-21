В «Приюте комедианта» представят спектакль с Ильей Делем о чертогах разума князя Мышкина

1 и 2 октября в театре «Приют комедианта» — премьера спектакля Петра Шерешевского «Идиот» (18+) по одноименному роману Федора Достоевского.

Шерешевский переносит события классического русского романа о князе-Христе в мир современного Петербурга. Казалось бы, уже избитый прием тем не менее здесь обретает новые краски. «Львом Мышкиным может оказаться кто угодно: ваш близкий человек, коллега по работе или вы сами…» — говорится в анонсе премьеры

Жанр спектакля определен как «сон в трех действиях». Для романа был подготовлен текст по мотивам романа Достоевского за авторством «Семён Саксеев & Ко». Это творческий псевдоним Петра Шерешевского.

Еще одна особенность спектакля — использование технических возможностей сцены. Петр Шерешевский соединяет театр и кино. Крупные планы актеров в режиме онлайн выводятся на экран, чтобы зритель мог уловить мельчайшие детали и изменения в мимике артистов.



Роль князя Мышкина исполнит Илья Дель, Парфен Рогожин — Антон Падерин, Иван Федорович Епанчин — Геннадий Алимпиев, Елена Прокофьевна Епанчина — Татьяна Самарина. В Настасью Филипповну перевоплотится Татьяна Ишматова, а в Аглаю — Анна Саклакова.

