В Доме радио зазвучит тибетская музыка

Площадка Дома радио в новом сезоне продолжит удивлять уникальными концертами, один из которых пройдет 1 октября. В программе концерта-перформанса экспериментальной музыки — группы Saraf и Phurpa, работающие с музыкой древних традиций. 18+
Saraf — проект Серафимы Окуневой, появившийся в 2019 году, — это эксперимент с нойзом, эмбиентом и ритуальными практиками. Артисты используют самодельные инструменты, кассетно-пленочные полотна и синтезаторы для генерации шумов и мелодий.
Phurpa — легендарный коллектив, на счету которого свыше 20 альбомов, он был основан еще в 1990-е Алексеем Тегиным, носит имя тантрического божества тибетской религии Бон — Phurpa Drugse Chempa. В своих завораживающих выступлениях, музыкой и перформансом погружающих слушателя в состояние, близкое к трансу, артисты используют традиционные тибетские инструменты — дунчен, гьялинг, шанг, ролмо и многие другие.
Начало в 19:00.