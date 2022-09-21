Путин: Указ о частичной мобилизации уже подписан

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Указ подписан, она начнется уже сегодня.
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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Указ подписан, она начнется уже сегодня.
Новость дополняется.
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21 сентября 2022, 09:22
21 сентября 2022, 09:03
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