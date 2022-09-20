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    «Дружба народов». Путин сказал, в чем сила России

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    Сила России и основа для ее благополучия заключаются в единстве и дружбе ее народов. Об этом 20 сентября заявил президент Владимир Путин на выступлении перед участниками торжественного мероприятия по случаю празднования 100-летия образования Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.

    «Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга — счастье». В верности, единстве, дружбе народов России — наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — сказал глава государства.

    Президент уверен, что жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии приложат максимум усилий «для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия».

    Отдельно он отметил богатую палитру народных культур и традиций этих регионов, а также их важность как туристических кластеров. Путин считает необходимым «и дальше создавать в республиках самую современную туристическую инфраструктуру, добиваться, чтобы отдыхать в ваших краях было удобно и доступно для людей», — сказал он в обращении.

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