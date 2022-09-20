«Дружба народов». Путин сказал, в чем сила России

Сила России и основа для ее благополучия заключаются в единстве и дружбе ее народов. Об этом 20 сентября заявил президент Владимир Путин на выступлении перед участниками торжественного мероприятия по случаю празднования 100-летия образования Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.



«Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга — счастье». В верности, единстве, дружбе народов России — наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — сказал глава государства.

