Путин: Все больше россиян находятся под риском увольнения

В России уровень безработицы находится на историческом минимуме, однако количество людей, находящихся под риском увольнения, растет. Об этом 12 сентября заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае — июле это было всего 3,9 процента. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле. Тем более что растёт количество людей, находящихся под риском увольнения», — сказал глава государства, обращаясь к членам правительства.
Он отметил, что на сегодняшний день в простое находятся почти 234 тысячи работников, что почти вдвое больше, чем в начале года. Для ряда отраслей, предприятий и населенных пунктов это является серьезной проблемой. Путин просит кабмин «уделять должное внимание» этому вопросу и «находить эффективные решения».
«Фонтанка» в конце августа писала, что, по прогнозам врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, число безработных в Петербурге может вырасти в четыре раза во второй половине 2022 года. Ведомство считает, что к концу года в Северной столице число безработных вырастет до 65 тысяч человек, а уровень безработицы составит 2%.