Путин: Все больше россиян находятся под риском увольнения

В России уровень безработицы находится на историческом минимуме, однако количество людей, находящихся под риском увольнения, растет. Об этом 12 сентября заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.



«Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае — июле это было всего 3,9 процента. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле. Тем более что растёт количество людей, находящихся под риском увольнения», — сказал глава государства, обращаясь к членам правительства.

