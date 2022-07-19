    Пробки

    2/10

    usd55.44eur56.45
    Запись на финскую визуНаш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Под Петербургом нашли гриб в «фуражке». Таких вы еще не видели

    2024
    2 комментария

    Гриб с необычной шляпкой нашла жительница Петербурга Наталья в Курортном районе. Фото своего лесного трофея она опубликовала в паблике «Грибы и грибники СПб» 19 июля.

    Женщина пояснила, что на снимках подосиновик. И что у них только в одном месте растут такие грибы с плоской шляпкой. Пользователи в комментариях признались, что раньше таких никогда не видели. По какой причине в Курортном районе из года в года вырастают грибы в «фуражках», неизвестно.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на экологической тропе в Комарово грибники на днях обнаружили краснокнижные сморчки неприличного вида.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close