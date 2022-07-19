Под Петербургом нашли гриб в «фуражке». Таких вы еще не видели

Гриб с необычной шляпкой нашла жительница Петербурга Наталья в Курортном районе. Фото своего лесного трофея она опубликовала в паблике «Грибы и грибники СПб» 19 июля.
Женщина пояснила, что на снимках подосиновик. И что у них только в одном месте растут такие грибы с плоской шляпкой. Пользователи в комментариях признались, что раньше таких никогда не видели. По какой причине в Курортном районе из года в года вырастают грибы в «фуражках», неизвестно.
Ранее «Фонтанка» писала, что на экологической тропе в Комарово грибники на днях обнаружили краснокнижные сморчки неприличного вида.