    Пробки

    3/10

    usd57.83eur57.89
    H&M уходитВертолет упалГде найти товары IKEAОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге грибники нашли краснокнижные грибы неприличного вида

    1709
    2 комментария

    В Петербурге на экологической тропе в Комарово грибники обнаружили несколько красных грибов непривычной наружности. Оказалось, что именно так выглядит сморчок вонючий (он же — Мутинус Равенеля), занесенный в Красную книгу России.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Они растут на старом пне возле тропинки почти на выходе из леса на Приморское шоссе. Мимо них проходит много людей, всех удивляет яркий цвет, многие останавливаются, фотографируют. Внешний вид и цвет всех пугает. Люди бурно обсуждали, что это: грибы или не грибы», — рассказал читатель «Фонтанки», который заметил сморчков 16 июля.

    По его словам, особым запахом грибы не обладали, хотя этот вид пахнет обычно крайне неприятно. «Может, надо было ближе нюхать», — предположил наш читатель.

    В середине июля такие же грибы видели в Свердловской области. Там они выросли в частной теплице. «Это заносные грибы, попадающие к нам вместе с покупными почвогрунтами, экзотические родственники наших дождевиков. Обладают отвратительным запахом, но абсолютно не опасны. Ничего с ними делать не надо, они появляются и быстро исчезают — как правило, навсегда», — объяснил E1 профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктор Мухин.

    Чаще всего такой сморчок можно встретить в Северной Америке. Когда он только растет, больше всего гриб похож на яйцо, из которого потом «вылупляется» ножка. Вместо шляпки у такого сморчка слизь с резким запахом. У Мутинуса Равенеля есть и более экзотический родственник — Весёлка Обыкновенная, известная также как Мутинус Собачий. Как несложно догадаться, название грибу дали за сходство с половым органом у самцов собак.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close