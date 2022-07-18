В Петербурге грибники нашли краснокнижные грибы неприличного вида

В Петербурге на экологической тропе в Комарово грибники обнаружили несколько красных грибов непривычной наружности. Оказалось, что именно так выглядит сморчок вонючий (он же — Мутинус Равенеля), занесенный в Красную книгу России.

«Они растут на старом пне возле тропинки почти на выходе из леса на Приморское шоссе. Мимо них проходит много людей, всех удивляет яркий цвет, многие останавливаются, фотографируют. Внешний вид и цвет всех пугает. Люди бурно обсуждали, что это: грибы или не грибы», — рассказал читатель «Фонтанки», который заметил сморчков 16 июля.

По его словам, особым запахом грибы не обладали, хотя этот вид пахнет обычно крайне неприятно. «Может, надо было ближе нюхать», — предположил наш читатель.



В середине июля такие же грибы видели в Свердловской области. Там они выросли в частной теплице. «Это заносные грибы, попадающие к нам вместе с покупными почвогрунтами, экзотические родственники наших дождевиков. Обладают отвратительным запахом, но абсолютно не опасны. Ничего с ними делать не надо, они появляются и быстро исчезают — как правило, навсегда», — объяснил E1 профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктор Мухин.