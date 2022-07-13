Полиция задержала мужчину и женщину, которые оборудовали порностудию на севере Петербурга для съемок девочек-подростков

Пенсионера и неработающую жительницу Приморского района задержали оперативники «Детского» отдела уголовного розыска за создание порноматериалов с тремя девочками от 11 до 13 лет.
Больше трех лет существовала студия, где снимали обнаженных детей для интернета, выяснили сотрудники полиции Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля. Накануне около пяти вечера у дома на Мебельной улице «Детский» отдел задержал 43-летнюю петербурженку, а через два часа в Купчино — 73-летнего мужчину, которых считают организаторами этих съемок.
По предварительной информации, с лета 2018 года по осень 2021 года они заставляли обнажаться на камеру трех сестер — на 2022 год им 11, 13 и 14 лет. Съемки проходили в квартире на Мебельной улице, а также еще в нескольких локациях. После этого кадры и ролики размещали в интернете.
Помимо этого, подозреваемые обнажались сами и демонстрировали половые органы, калеча этим психику подростков.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера».
Подозреваемые задержаны и ждут избрания меры пресечения.