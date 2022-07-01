Хоккеиста Ивана Федотова из петербургского военкомата увезла скорая

Вопреки ожиданиям, вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов вышел из военкомата 1 июля. Поздним вечером пятницы из сборного пункта его увезла скорая.
Как сообщил «Фонтанке» источник, после нескольких часов в военкомате на Загородном проспекте Федотову стало плохо, ему вызвали бригаду скорой. Карета увезла хоккеиста в одну из городских больниц.
В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. С её подачи по адресам возможного появления спортсмена выжидательную позицию заняли оперативники уголовного розыска, некоторые вместе с СОБРом.
Федотова встретили у ледовой арены в Купчино, его отъезд в сопровождении полиции попал на видео.
Как рассказали «Фонтанке» в Военной коллегии адвокатов Петербурга, в военкомате призывника могут продержать вплоть до отправки в армию при условии, что есть решение о призыве на военную службу, которое вынесено двумя призывными комиссиями — района и субъекта. Как настаивают адвокаты, призыв Федотова идёт вразрез с законом.
О том, чем может быть вызван военный интерес к хоккеисту, читайте в материале «Фонтанки».