Хоккеиста Ивана Федотова из петербургского военкомата увезла скорая

Вопреки ожиданиям, вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов вышел из военкомата 1 июля. Поздним вечером пятницы из сборного пункта его увезла скорая.

Как сообщил «Фонтанке» источник, после нескольких часов в военкомате на Загородном проспекте Федотову стало плохо, ему вызвали бригаду скорой. Карета увезла хоккеиста в одну из городских больниц.



В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. С её подачи по адресам возможного появления спортсмена выжидательную позицию заняли оперативники уголовного розыска, некоторые вместе с СОБРом.