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    Хоккеиста Ивана Федотова из петербургского военкомата увезла скорая

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    6 комментариев

    Вопреки ожиданиям, вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов вышел из военкомата 1 июля. Поздним вечером пятницы из сборного пункта его увезла скорая.

    Как сообщил «Фонтанке» источник, после нескольких часов в военкомате на Загородном проспекте Федотову стало плохо, ему вызвали бригаду скорой. Карета увезла хоккеиста в одну из городских больниц.

    В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. С её подачи по адресам возможного появления спортсмена выжидательную позицию заняли оперативники уголовного розыска, некоторые вместе с СОБРом.

    Федотова встретили у ледовой арены в Купчино, его отъезд в сопровождении полиции попал на видео.

    Как рассказали «Фонтанке» в Военной коллегии адвокатов Петербурга, в военкомате призывника могут продержать вплоть до отправки в армию при условии, что есть решение о призыве на военную службу, которое вынесено двумя призывными комиссиями — района и субъекта. Как настаивают адвокаты, призыв Федотова идёт вразрез с законом.

    О том, чем может быть вызван военный интерес к хоккеисту, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Laplace01 Июл 2022 в 23:59
    Во многом благодаря 25-летнему Федотову, ЦСКА в прошедшем сезоне после многолетних мучений наконец-то стал обладателем Кубка Гагарина. А до сезона 2021-2022 он не был уклонистом? Кто его взял в ЦСКА в сезоне 2021-2022, если он преступник? :)))
    +0-0
    VKuser170895101 Июл 2022 в 23:27
    Какое слабое здоровье у наших спортсменов стразу становится, как служить надо, а не за большое бабло играть.
    Может он еще и инвалидность оформит?
    +1-3
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