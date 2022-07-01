Вратарь Федотов рискует ночевать в военкомате, родные хотят выдернуть его через суд

В военной коллегии адвокатов Петербурга прокомментировали «Фонтанке» ситуацию с Иваном Федотовым. Вечер 1 июля вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России проводит в военкомате и едва ли покинет его в ближайшее время.

Как объясняет председатель военной коллегии адвокатов Алексей Пономарёв, призыв Федотова к службе расходится с законом. Хоккеист зарегистрирован во Всеволожском районе Ленинградской области, соответственно, именно этому региону надлежит привлекать его в армейские ряды. У города в этом случае нет полномочий.

Следующее нарушение — процедурное. Каждый кандидат на срочную службу должен пройти медкомиссию в районе. Федотова, как говорит Пономарёв, к медикам никто не приглашал, вызовов ни из Всеволожского района, ни из Московского, где находится его личное дело, ему не поступало. Сотрудники уголовного розыска, встретившие вратаря на выходе из ледовой арены в Купчино, не возили его сдавать анализы, которые необходимы для того, чтобы выставить категорию годности.

«Его сразу привезли на городской сборный пункт военного комиссариата города на Загородный проспект, 54, где удерживают силой. Это противозаконно, — говорят в военной коллегии адвокатов и напоминают о законодательной возможности поставить процесс на паузу. — Родственники вправе подать исковое заявление в суд для того, чтобы приостановить решение данной призывной комиссии. Сам факт подачи является основанием для приостановки».

По данным источника «Фонтанки», родные заявление в суд направили.

Доставить Федотова в военкомат петербургский главк попросила военная прокуратура. Там считают, что хоккеист уклоняется от армии. По данным редакции, на него уже было возбуждено административное дело. По нашей информации, пока спортсмен выступал за ЦСКА, за него хлопотали. Теперь, после его решения разорвать контракт и уехать в США, правила игры изменились.

Федотова могут оставить в военкомате до отправки в армию. Адвокат подтвердил, что это возможно при условии, что есть решение о призыве на военную службу, которое вынесено двумя призывными комиссиями — района и субъекта (города или области).