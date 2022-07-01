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    Вратарь Иван Федотов вместе с уголовным розыском едет в военкомат

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    Оперативники уголовного розыска встретили вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и предложили ему проехать в военкомат.

    Федотов не стал спорить.

    Напомним, что утром 1 июля оперативники угрозыска с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах возможного появления Ивана Федотова.

    По информации «Фонтанки», в петербургский главк поступила просьба из военной прокуратуры. Там считают, что оснований «считать Федотова уклонистом от армии» достаточно. Таким образом, по статье 328 УК ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Логика военной прокуратуры понятна: Федотов выступает за хоккейный клуб ЦСКА и формально является военнослужащим.

    Также корреспондент «Фонтанки» узнал, что Федотов якобы недавно сообщил тренерам и руководителям клуба, что собирается покинуть и команду, и страну.

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