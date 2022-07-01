Вратарь Иван Федотов вместе с уголовным розыском едет в военкомат

Оперативники уголовного розыска встретили вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и предложили ему проехать в военкомат.
Федотов не стал спорить.
Напомним, что утром 1 июля оперативники угрозыска с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах возможного появления Ивана Федотова.
По информации «Фонтанки», в петербургский главк поступила просьба из военной прокуратуры. Там считают, что оснований «считать Федотова уклонистом от армии» достаточно. Таким образом, по статье 328 УК ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Логика военной прокуратуры понятна: Федотов выступает за хоккейный клуб ЦСКА и формально является военнослужащим.
Также корреспондент «Фонтанки» узнал, что Федотов якобы недавно сообщил тренерам и руководителям клуба, что собирается покинуть и команду, и страну.