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    Уклонист Иван Федотов. По всему Петербургу полиция ищет вратаря сборной России по хоккею

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    20 комментариев

    По нескольким петербургским адресам возможного появления лучшего вратаря КХЛ Федотова выстроились оперативники. «Фонтанка» узнала, что происходит.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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    Группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР, с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга. Это места вероятного появления вратаря сборной России 25-летнего Ивана Федотова. Так, например, полицейские на всякий случай ждут звезду возле спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова (несмотря на 45-дневный отпуск, есть мнение, что он будет тренироваться индивидуально) и около пары частных петербургских квартир. Кстати, его трудно не заметить — он, как известно, двухметрового роста.

    У Федотова есть финские корни, родился он Лаппенранте. «Мама родила меня в Финляндии. Там мои корни, там жили прабабушка и прадедушка, да и у мамы девичья фамилия финская. Не знаю, почему везде пишут Санкт-Петербург. Наверное, потому что я там жил очень долго», — рассказывал сам Иван в одном из интервью. Но родным городом Федотов считает Санкт-Петербург, даже на шлеме у него петербургские достопримечательности.

    «Фонтанка» выяснила, что это за тихая, но необычная спецоперация.

    По данным нашего издания, просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как нам подсказали, «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». То есть у него в перспективе статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Что касается инициатора — военной прокуратуры, то здесь логика понятна — Иван Федотов является членом ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим.

    Также наш журналист узнал, что Иван Федотов якобы недавно сообщил тренерскому составу и руководству клуба, что более не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию. По словам наших собеседников, близких к этой ситуации, «таким образом, он самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом». О причинах такого поведения можно лишь строить версии. Все же исходя из действий уголовного розыска Петербурга эту историю трудно оценивать вне политического контекста.

    В мае действительно появились новости о подписании Иваном Федотовым контракта с «Филадельфией» из НХЛ. Заметим, что на своей социальной странице «ВКонтакте» Иван Федотов был вчера, 30 июня, в 23 часа.

    В случае встречи полицейских с Федотовым его доставят в военную комендатуру Петербурга. Заодно «Фонтанка» не сомневается, что погранслужба РФ уже предупреждена, как она должна реагировать на попытку пересечения им границы РФ.

    «Фонтанка» пообщалась с пресс-секретарем ХК ЦСКА Александром Малюгиным.

    — Знаете ли вы, что Ивана Федотова хотят видеть в военкомате? — спросили мы.

    — Нет, — ответил он коротко.

    Когда же мы спросили, продолжит ли Иван Федотов играть за ЦСКА в следующем сезоне, наш собеседник чуть замялся и уклончиво ответил: «Всю информацию о составе на следующий сезон мы доведем до вас в соответствующее время».

    Иван Федотов признан в прошлом году лучшим вратарем КХЛ. Вместе с ЦСКА Иван выиграл Кубок Гагарина. До московских армейцев играл за «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». Занимался в хоккейной школе петербургского СКА и столичного ЦСКА. В 2021 году дебютировал в сборной России, спустя год принимал участие в Олимпийских играх в Пекине.

    PS: Около 17 часов оперативники уголовного розыска встретили вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и предложили ему проехать в военкомат.

    Федотов не стал спорить.

    Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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    Комментарии 20

    Ref01 Июл 2022 в 17:56
    В СССР Александр Мальцев играл за московское Динамо, которое традиционно принадлежало МВД. Руководители ЦСКА всячески пытались его заполучить- предлагали больше зарплату, машину и все такое, но он отказывался оставить свой клуб. Тогда на него решили надавить - прислали повестку в армию. Морфлот 3 года или в ЦСКА.... Пришлось ему обратиться к руководству клуба, а не соответственно к выше стоящим. Дали ему мл. лейтенанта КГБ и служивые приуныли и отстали, а Мальцев остался в своем родном клубе...
    +0-0
    Diplot01 Июл 2022 в 17:28
    Он же пишет что родом из Финляндии. В городе видимо случайно. Финны это малая народность в России. Их вообще призывать нельзя по закону.
    +0-0
    Pilat01 Июл 2022 в 17:15
    Так это же...дядя Степа!
    Всё же сходится!
    Ищут пожарные,
    Ищет милиция,
    Ищут фотографы
    В нашей столице,
    Ищут давно,
    Но не могут найти
    Парня какого-то
    Лет двадцати.

    Среднего роста,
    Плечистый и крепкий,
    Ходит он в белой
    Футболке и кепке.
    Знак «ЦСКА»
    На груди у него.
    Больше не знают
    О нем ничего.
    +0-0
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