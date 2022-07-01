Уклонист Иван Федотов. По всему Петербургу полиция ищет вратаря сборной России по хоккею

По нескольким петербургским адресам возможного появления лучшего вратаря КХЛ Федотова выстроились оперативники. «Фонтанка» узнала, что происходит.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР, с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга. Это места вероятного появления вратаря сборной России 25-летнего Ивана Федотова. Так, например, полицейские на всякий случай ждут звезду возле спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова (несмотря на 45-дневный отпуск, есть мнение, что он будет тренироваться индивидуально) и около пары частных петербургских квартир. Кстати, его трудно не заметить — он, как известно, двухметрового роста.



У Федотова есть финские корни, родился он Лаппенранте. «Мама родила меня в Финляндии. Там мои корни, там жили прабабушка и прадедушка, да и у мамы девичья фамилия финская. Не знаю, почему везде пишут Санкт-Петербург. Наверное, потому что я там жил очень долго», — рассказывал сам Иван в одном из интервью. Но родным городом Федотов считает Санкт-Петербург, даже на шлеме у него петербургские достопримечательности.

«Фонтанка» выяснила, что это за тихая, но необычная спецоперация.

По данным нашего издания, просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как нам подсказали, «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». То есть у него в перспективе статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Что касается инициатора — военной прокуратуры, то здесь логика понятна — Иван Федотов является членом ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим.



Также наш журналист узнал, что Иван Федотов якобы недавно сообщил тренерскому составу и руководству клуба, что более не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию. По словам наших собеседников, близких к этой ситуации, «таким образом, он самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом». О причинах такого поведения можно лишь строить версии. Все же исходя из действий уголовного розыска Петербурга эту историю трудно оценивать вне политического контекста.

В мае действительно появились новости о подписании Иваном Федотовым контракта с «Филадельфией» из НХЛ. Заметим, что на своей социальной странице «ВКонтакте» Иван Федотов был вчера, 30 июня, в 23 часа.



В случае встречи полицейских с Федотовым его доставят в военную комендатуру Петербурга. Заодно «Фонтанка» не сомневается, что погранслужба РФ уже предупреждена, как она должна реагировать на попытку пересечения им границы РФ.

«Фонтанка» пообщалась с пресс-секретарем ХК ЦСКА Александром Малюгиным.

— Знаете ли вы, что Ивана Федотова хотят видеть в военкомате? — спросили мы.

— Нет, — ответил он коротко.

Когда же мы спросили, продолжит ли Иван Федотов играть за ЦСКА в следующем сезоне, наш собеседник чуть замялся и уклончиво ответил: «Всю информацию о составе на следующий сезон мы доведем до вас в соответствующее время».



Иван Федотов признан в прошлом году лучшим вратарем КХЛ. Вместе с ЦСКА Иван выиграл Кубок Гагарина. До московских армейцев играл за «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». Занимался в хоккейной школе петербургского СКА и столичного ЦСКА. В 2021 году дебютировал в сборной России, спустя год принимал участие в Олимпийских играх в Пекине.

PS: Около 17 часов оперативники уголовного розыска встретили вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и предложили ему проехать в военкомат.

Федотов не стал спорить.

Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

