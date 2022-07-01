Источник «Фонтанки»: «Ничто не мешает хоть завтра отправить в армию хоккеиста Федотова»

Полиция Петербурга доставила вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в один из военкоматов Центрального района города и передала военным. По данным «Фонтанки», на него уже было возбуждено административное дело.

По информации «Фонтанки», со дня на день Федотов теперь может отправиться в армию, вместо Филадельфии, куда он собирался улетать в июле.



Ранее хоккеисту удавалось уворачиваться от погон, несмотря на то что ему 25 лет, а играл он в минобороновском клубе. По нашей информации, пока спортсмен выступал за ЦСКА, за него хлопотали. Теперь, после его решения разорвать контракт и уехать в США, правила игры изменились. Формально все происходит в рамках действующего законодательства — сейчас идёт весенняя призывная кампания (до 15 июля), нет никаких препятствий к тому, чтобы отправить Федотова служить хоть завтра.