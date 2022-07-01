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    Источник «Фонтанки»: «Ничто не мешает хоть завтра отправить в армию хоккеиста Федотова»

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    Полиция Петербурга доставила вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова в один из военкоматов Центрального района города и передала военным. По данным «Фонтанки», на него уже было возбуждено административное дело.

    По информации «Фонтанки», со дня на день Федотов теперь может отправиться в армию, вместо Филадельфии, куда он собирался улетать в июле.

    Ранее хоккеисту удавалось уворачиваться от погон, несмотря на то что ему 25 лет, а играл он в минобороновском клубе. По нашей информации, пока спортсмен выступал за ЦСКА, за него хлопотали. Теперь, после его решения разорвать контракт и уехать в США, правила игры изменились. Формально все происходит в рамках действующего законодательства — сейчас идёт весенняя призывная кампания (до 15 июля), нет никаких препятствий к тому, чтобы отправить Федотова служить хоть завтра.

    Напомним, доставить Федотова в военкомат петербургский главк попросила военная прокуратура. Там считают, что хоккеист уклоняется от армии. Днем 1 июля оперативники уголовного розыска и СОБР сосредоточились у тех мест, где мог появиться игрок. В итоге его встретили в Купчино у выхода с ледовой арены.

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    Комментарии 18

    Vasja_Utin01 Июл 2022 в 20:14
    Подпишет Ваня новый контракт с ЦСКА и от парня отстанут... а он тут же сбежит, благо есть с кого брать пример - главный тренер ЦСКА Федоров Сергей Викторович :)))
    +0-0
    ivan5_5e4d10fe646f601 Июл 2022 в 20:10
    Думаю после проф спорта найти кучу противопоказаний не проблема. Медики толковые денег стоят - у него явно есть.
    +0-0
    lykov2001 Июл 2022 в 20:10
    Как в Кремле идеологию придумывали. Такого идиотизма в строгое советское время не было, чтобы сотни милиционеров за одним уклонистом подняли по тревоге, вот если солдат с автоматом убежал тогда. Фарс. Теперешние "идеологи" во много раз смешнее М. А. Суслова, над которым иронизируют.
    +0-0
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