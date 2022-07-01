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    Приглашение на службу. Встреча хоккеиста Федотова с полицией в Петербурге попала на видео

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    Спортивный журналист Алексей Шевченко опубликовал видео, снятое у ледовой арены в Купчино 1 июля. Он сообщает, что на кадрах — встреча полиции и вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова.

    Алексей Шевченко/Derzhi

    «Фонтанка» сообщала, что в пятницу оперативники поджидали 25-летнего вратаря возле частных квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», где он мог тренироваться индивидуально, несмотря на отпуск.

    Судя по времени на записи с уличной камеры, Федотов не разминулся с уголовным розыском на улице Димитрова незадолго до полудня.

    Интерес к вратарю сборной России спровоцировала военная прокуратура, где сочли, что оснований считать Федотова уклонистом от армии достаточно. Полицейские пригласили его в военкомат, спортсмен, как видно на видео, не противился.

    Федотов выступает за хоккейный ЦСКА, недавно он якобы сообщил руководству клуба, что собирается покинуть и их, и страну. В мае появлялись новости о подписании контракта с «Филадельфией» из НХЛ. По некоторым данным, в США хоккеист собирался уехать в этом месяце, но не учёл весеннюю призывную кампанию, которая будет идти до 15 июля.

    Поздним вечером пятницы Федотов остаётся в военкомате. Председатель военной коллегии адвокатов Петербурга Алексей Пономарёв объяснил, что в его призыве идёт вразрез с законом.

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