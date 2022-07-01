Приглашение на службу. Встреча хоккеиста Федотова с полицией в Петербурге попала на видео

Спортивный журналист Алексей Шевченко опубликовал видео, снятое у ледовой арены в Купчино 1 июля. Он сообщает, что на кадрах — встреча полиции и вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова.
Алексей Шевченко/Derzhi
«Фонтанка» сообщала, что в пятницу оперативники поджидали 25-летнего вратаря возле частных квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», где он мог тренироваться индивидуально, несмотря на отпуск.
Судя по времени на записи с уличной камеры, Федотов не разминулся с уголовным розыском на улице Димитрова незадолго до полудня.
Интерес к вратарю сборной России спровоцировала военная прокуратура, где сочли, что оснований считать Федотова уклонистом от армии достаточно. Полицейские пригласили его в военкомат, спортсмен, как видно на видео, не противился.
Федотов выступает за хоккейный ЦСКА, недавно он якобы сообщил руководству клуба, что собирается покинуть и их, и страну. В мае появлялись новости о подписании контракта с «Филадельфией» из НХЛ. По некоторым данным, в США хоккеист собирался уехать в этом месяце, но не учёл весеннюю призывную кампанию, которая будет идти до 15 июля.
Поздним вечером пятницы Федотов остаётся в военкомате. Председатель военной коллегии адвокатов Петербурга Алексей Пономарёв объяснил, что в его призыве идёт вразрез с законом.