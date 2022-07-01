Приглашение на службу. Встреча хоккеиста Федотова с полицией в Петербурге попала на видео

Спортивный журналист Алексей Шевченко опубликовал видео, снятое у ледовой арены в Купчино 1 июля. Он сообщает, что на кадрах — встреча полиции и вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова.

«Фонтанка» сообщала, что в пятницу оперативники поджидали 25-летнего вратаря возле частных квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», где он мог тренироваться индивидуально, несмотря на отпуск.



Судя по времени на записи с уличной камеры, Федотов не разминулся с уголовным розыском на улице Димитрова незадолго до полудня.