В Новой Голландии объяснили, почему приостановили дальнейшее преображение острова

В пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» рассказали, по каким причинам приостановили строительные и реставрационные работы на острове, о чем ранее сообщала «Фонтанка».
«Мы действительно приостановили работы в 17-м корпусе, так как планировали открыть в нём совместный проект с международным партнёром, — говорится в комментарии. — В связи с тем, что иностранные компании сейчас не рассматривают выход на российский рынок, мы взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы. При этом остров и все резиденты работают в обычном режиме, ежедневно нас посещают более 15 000 человек».
Ранее «Фонтанка» пыталась получить комментарии в Смольном, в курсе ли там, что компания подпавшего под санкции Романа Абрамовича приостановила работы. Комитет по инвестициям отказался комментировать текущий статус проекта. В КГИОП заверили, что «в Новой Голландии в настоящее время проводятся противоаварийные работы в корпусе 17», а «что касается дальнейших планов пользователя, то это комментировать могут только они сами».
Третий этап реставрационных работ, согласно информации на официальном сайте культурной урбанизации, должен продолжаться с 2021 по 2025 год. Сроки части работ были перенесены во время пандемии. В настоящее время на инвестиционном портале Санкт-Петербурга говорится, что работы на острове закончат в 2028 году.