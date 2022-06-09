В Новой Голландии объяснили, почему приостановили дальнейшее преображение острова

В пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» рассказали, по каким причинам приостановили строительные и реставрационные работы на острове, о чем ранее сообщала «Фонтанка».



«Мы действительно приостановили работы в 17-м корпусе, так как планировали открыть в нём совместный проект с международным партнёром, — говорится в комментарии. — В связи с тем, что иностранные компании сейчас не рассматривают выход на российский рынок, мы взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы. При этом остров и все резиденты работают в обычном режиме, ежедневно нас посещают более 15 000 человек».

