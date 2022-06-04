Антон Городецкий возвращается: Лукьяненко рассказал, когда допишет «Дозоры»

Последний роман из цикла «Дозоры» может быть закончен за пару месяцев, объявил автор Сергей Лукьяненко. Он готов больше чем наполовину.

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — цитирует 4 июня писателя ТАСС.



Последний роман серии — «Шестой дозор» — увидел свет восемь лет назад, в 2014 году. Новая книга получит название «Вечный дозор». Сергей Лукьяненко хотел переписать её из-за событий на Украине.