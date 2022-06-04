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    Антон Городецкий возвращается: Лукьяненко рассказал, когда допишет «Дозоры»

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    2 комментария

    Последний роман из цикла «Дозоры» может быть закончен за пару месяцев, объявил автор Сергей Лукьяненко. Он готов больше чем наполовину.

    «В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — цитирует 4 июня писателя ТАСС.

    Последний роман серии — «Шестой дозор» — увидел свет восемь лет назад, в 2014 году. Новая книга получит название «Вечный дозор». Сергей Лукьяненко хотел переписать её из-за событий на Украине.

    «Вечный дозор» — это седьмая часть серии романов о мире Иных, самой известной из произведений Лукьяненко. Писатель начал ее в 1998 году с романа «Ночной дозор», который, как и следующая часть «Дневной дозор», был экранизирован Тимуром Бекмамбетовым. Главную роль в них исполнил Константин Хабенский.

    Пролог и первую часть «Вечного дозора» писатель опубликовал на своей личной странице.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Вот перед нами Антон Городецкий,
    Выглядит так, будто пьет не по детски.(с)
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