Сергей Лукьяненко перепишет «Вечный дозор» из-за событий на Украине

Книга Сергея Лукьяненко «Вечный дозор», новая часть цикла про мир Темных и Светлых магов, не выйдет в мае, как было запланировано. Об этом 12 апреля писатель сообщил ТАСС.



Задержка выхода книги связана с тем, что автор вносит правки в сюжет фантастического романа. На этого его подтолкнули глобальные изменения в общественно-политическом мировом устройстве, которые начались из-за спецоперации на Украине.



«Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — приводит агентство слова Лукьяненко.

