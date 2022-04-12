Сергей Лукьяненко перепишет «Вечный дозор» из-за событий на Украине

Книга Сергея Лукьяненко «Вечный дозор», новая часть цикла про мир Темных и Светлых магов, не выйдет в мае, как было запланировано. Об этом 12 апреля писатель сообщил ТАСС.
Задержка выхода книги связана с тем, что автор вносит правки в сюжет фантастического романа. На этого его подтолкнули глобальные изменения в общественно-политическом мировом устройстве, которые начались из-за спецоперации на Украине.
«Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — приводит агентство слова Лукьяненко.
К работе над продолжением истории жизни Антона Городецкого писатель приступил в 2019 году. Пролог и первую часть он опубликовал на своей личной странице.
«Вечный дозор» — это седьмая часть серии романов о мире Иных, самой известной из произведений Лукьяненко. Писатель начал ее в 1998 году с романа «Ночной дозор», который, как и следующая часть «Дневной дозор», был экранизирован Тимуром Бекмамбетовым. Главную роль в них исполнил Константин Хабенский.
В последней вышедшей части — «Шестой дозор» — главный герой цикла Антон Городецкий пожертвовал собой ради спасения мира. Он не погиб, но навсегда утратил магические силы.