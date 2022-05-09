Невский снова можно перейти пешком, теперь под землёй

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», открыли подземный переход около Гостиного двора, у Садовой улицы. Вход в метро закрыт.

После парада Победы на Дворцовой площади люди вышли на Невский проспект, но не могли с него свернуть и пересечь. «Фонтанка» отыскала единственный вариант — у Малой Садовой. Около 14 часов его закрыли.



Сейчас Невский проспект готовят к шествию «Бессмертного полка». Старт — в 15 часов у площади Александра Невского. Вход на станции метро на площади закрыт.

