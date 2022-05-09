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    Невский снова можно перейти пешком, теперь под землёй

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    На Невском проспекте снова появилась возможность перейти закрытую проезжую часть.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», открыли подземный переход около Гостиного двора, у Садовой улицы. Вход в метро закрыт.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    После парада Победы на Дворцовой площади люди вышли на Невский проспект, но не могли с него свернуть и пересечь. «Фонтанка» отыскала единственный вариант — у Малой Садовой. Около 14 часов его закрыли.

    Сейчас Невский проспект готовят к шествию «Бессмертного полка». Старт — в 15 часов у площади Александра Невского. Вход на станции метро на площади закрыт.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Как в Петербурге в связи с празднованием Дня Победы изменился режим работы метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Онлайн-трансляцию смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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