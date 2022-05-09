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    «Фонтанка» показывает единственное место, где пешком можно пересечь Невский проспект

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    1 комментарий
    Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
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    Пешеходы на Невском проспекте после парада Победы оказались в затруднительном положении.

    С Невского не уйти. «Фонтанка» нашла единственное место, где проспект можно перейти пешком, — это участок около Малой Садовой улицы.

    Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    serzh.ferro
    наверное когда город оккупируют то же самое происходит..
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