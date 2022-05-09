«Фонтанка» показывает единственное место, где пешком можно пересечь Невский проспект

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Пешеходы на Невском проспекте после парада Победы оказались в затруднительном положении.
С Невского не уйти. «Фонтанка» нашла единственное место, где проспект можно перейти пешком, — это участок около Малой Садовой улицы.
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Пешеходы на Невском проспекте после парада Победы оказались в затруднительном положении.
С Невского не уйти. «Фонтанка» нашла единственное место, где проспект можно перейти пешком, — это участок около Малой Садовой улицы.
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