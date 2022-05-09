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    На площади Александра Невского в метро не войти. На вход закрыли оба вестибюля

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    «В 14–26 вестибюль станции «Пл. Ал. Невского 2» закрыт на вход», — сообщает телеграм-канал петербургского метрополитена.

    За полчаса до этого закрыли вход на «Площадь Александра Невского 1».

    Напомним, на площади Александра Невского в 15 часов начнётся Бессмертный полк. Он пройдёт по Невскому проспекту.

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