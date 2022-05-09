Путин: Нет сомнений, что результаты спецоперации будут достигнуты

Спецоперация в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил 9 мая российский президент Владимир Путин.



«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).

Эти заявления лидер страны сделал 9 мая во время встречи с Артёмом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Путин вручил ему звезду Героя России, которой посмертно наградили его сына.