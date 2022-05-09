    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    6 м/с, зап

    770мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Путин: Нет сомнений, что результаты спецоперации будут достигнуты

    3384
    19 комментариев

    Спецоперация в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил 9 мая российский президент Владимир Путин.

    «Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).

    Эти заявления лидер страны сделал 9 мая во время встречи с Артёмом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Путин вручил ему звезду Героя России, которой посмертно наградили его сына.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (19)

    Чёрт Опасный
    Как же заметна в комментах поддержка согражданами всего происходящего вокруг, как же сплочены сограждане вокруг политического руководства страны!
    267011328
    а не зомбированные и не сомневаются-это смог и может- что не достиг- всё скоренько сотворит...
    Фома Неверующий
    Результат один, достигнем очередного дна
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close