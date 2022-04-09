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    Насильник напал на школьницу в лифте жилого дома на Дальневосточном

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    Иностранец рискует отметить день рождения в камере следственного изолятора после поездки в лифте со школьницей из Невского района Петербурга. «Попутчик» девочки не удержал при себе руки.

    Приезжего из Киргизии накануне задержали оперативники уголовного розыска. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (132 УК).

    В основе уголовного дела заявление жительницы Невского района города о нападении, которому подверглась её 11-летняя дочь. В среду, 6 апреля, девочка оказалась в лифте 15-этажки на Дальневосточном проспекте с мужчиной, который распустил руки.

    Иностранец задержан на двое суток и пока обживает изолятор временного содержания. Он приехал в Россию на заработки в 2019 году, встал на миграционный учёт, но спустя два с половиной года оказался без официального места работы. 19 апреля мужчина будет отмечать 28-летие — не исключено, что поздравление он будет принимать в СИЗО.

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    Комментарии (8)

    263836471
    Хорошо бы теперь отправить с дальневосточного на дальний восток - для приобретения навыков рубки леса... и руками что-то полезное делать научится!
    07A
    Лоббисты педофилии напишут, что девочкам не нужно в одиночку в лифте ездить!
    PapaKarlo
    Несчастный... теперь на бесплатный харч отправится.
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