Насильник напал на школьницу в лифте жилого дома на Дальневосточном

Иностранец рискует отметить день рождения в камере следственного изолятора после поездки в лифте со школьницей из Невского района Петербурга. «Попутчик» девочки не удержал при себе руки.



Приезжего из Киргизии накануне задержали оперативники уголовного розыска. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (132 УК).

В основе уголовного дела заявление жительницы Невского района города о нападении, которому подверглась её 11-летняя дочь. В среду, 6 апреля, девочка оказалась в лифте 15-этажки на Дальневосточном проспекте с мужчиной, который распустил руки.