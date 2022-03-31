В Москве режиссера Виталия Манского облили краской и предложили ему провести «Артдокфест» в Донбассе

Нападение на Манского произошло у входа в кинотеатр, из которого за полчаса до показа фильма «Жизнь Иванны Яптунэ» эвакуировали зрителей и сотрудников. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как за режиссером следует мужчина с бородой и кофейным стаканом. Он подошел к Манскому и заявил, что уже общался с ним год назад, после чего спросил, почему отменили «Артдокфест».

Неизвестный бородатый мужчина в Москве вылил на режиссера Виталия Манского стакан красной краски. Об этом 31 марта сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

«Может потому, что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там, где гибнут люди», — заявил он. Манский не ответил и попытался дистанцироваться, после чего был облит краской.

Место уже оцеплено полицией. Участников фестиваля попросили покинуть площадку проведения, объясняя это получением сообщения о минировании.



Виталий Манский известен своей критикой российской власти. В прошлом году он вышел с синими трусами к зданию ФСБ на Лубянке, после чего поговорил с «Фонтанкой» о пережитом опыте пребывания в отделе полиции.



В прошлом году показы в рамках «Артдокфеста» в Петербурге фактически были сорваны после того, как Роспотребнадзор опечатал два зала Дома кино, заявив о нарушениях коронавирусных ограничений. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают. Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Президент фестиваля режиссер Виталий Манский в интервью «Фонтанке» связал срыв мероприятия с позицией властей города. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский адресовал все вопросы Роспотребнадзору.

