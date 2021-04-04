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«Во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». «Лендок» объяснил, почему не пустит фестиваль документального кино

«Артдокфест» на площадке «Лендока» не состоится, потому что киностудия опасается закрытия

«Лендок» извинился перед зрителями «Артдокфеста» и пообещал вернуть деньги за билеты. Причину отмены показов объяснили возможными провокациями.

Пост с извинениями опубликован на странице фестиваля в Facebook 4 апреля. Авторы объяснили, что к принятию решения их подтолкнули проверки в Доме кино и в здании самой киностудии на Крюковом канале накануне. «Мы приняли решение об отмене показов программы Artdocfest — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра», — объяснили в «Лендоке». Деньги за билеты начнут возвращать в ближайшее время.

«"Лендок" не стал изобретать велосипед», — прокомментировали запись организаторы фестиваля. Ранее пресс-атташе «Артдокфеста» Ольга Комок сообщила, что информация об отмене показов не была официальной и «Лендоку» придется придумать причину, по которой оформленные в виде контракта отношения окажутся разорванными.

Два зала Дома кино накануне опечатал Роспотребнадзор якобы найдя какие-то коронавирусные нарушения. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают, никаких официальных документов им не показали. Предписание санитарного ведомства выписано руководству кинотеатра. Полиция и чиновники приехали на открытие фестиваля после сообщения Тимура Булатова (Исаева), известного в городе как «гееборец».

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Комментарии (3)

OldObyvatel
"Какбычегоневышло",
"Закон, что дышло",
"Душили, душили,
Душили, душили",
Хотим, чтобы все так жили.
В Париже, в Берлине и Киеве,
И нет никого, кто сказал бы: "А шли бы вы..!"
261768501
Провокации, иногенты, физ. лица - иногенты (враги народа), хлопки, задымления, лахта. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Россию.
Antipode
Легко говорить, что это "не мы такие, а жизнь такая". Надо признать, что люди не сопротивляются, голосуют не исходя из своих интересов, что т.н. "оппозиция" не может объединиться. Благодаря этому власть может через своих "шариковых" и "швондеров" диктовать остальным не только как им жить и что делать, но и стараться не задевать эмоций, не "оскорблять" этих самых "шариковых" и "швондеров" у которых никаких рациональных действий не наблюдается. Похоже что скоро будут дустом воздействовать на население славного города, которое будет продолжать думать: лишь бы хуже бы не было! И это происходит в СПб!
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