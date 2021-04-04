«Во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». «Лендок» объяснил, почему не пустит фестиваль документального кино

Пост с извинениями опубликован на странице фестиваля в Facebook 4 апреля. Авторы объяснили, что к принятию решения их подтолкнули проверки в Доме кино и в здании самой киностудии на Крюковом канале накануне. «Мы приняли решение об отмене показов программы Artdocfest — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра», — объяснили в «Лендоке». Деньги за билеты начнут возвращать в ближайшее время.



«"Лендок" не стал изобретать велосипед», — прокомментировали запись организаторы фестиваля. Ранее пресс-атташе «Артдокфеста» Ольга Комок сообщила, что информация об отмене показов не была официальной и «Лендоку» придется придумать причину, по которой оформленные в виде контракта отношения окажутся разорванными.