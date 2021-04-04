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Фестиваль Артдокфест в Петербурге может закончиться толком не начавшись. Лендок говорит о закрытии площадки

Фильмы фестиваля «Артдокфест» убрали из афиши Лендока

Дом кино начал возврат билетов на фильмы фестиваля Артдокфест в Петербурге. Показы в Лендоке тоже скорей всего не состоятся.

Как рассказала «Фонтанке» 4 апреля пресс-атташе фестиваля в Петербурге Ольга Комок, официально никому из организаторов до сих пор не сказали, в чем причина закрытия площадки. Со слов представителей Дома Кино известно, что Роспотребнадзор не нашел, например, разметки на банкетках — где сидеть нельзя. Несостоявшимся зрителям площадка начала возвращать деньги за билеты.

Часть программы должна была быть показана в залах Лендока на набережной Крюкова канала, еще утром организаторы звали зрителей на эту площадку. Ближе к сеансу, который назначен на шесть часов вечера, опять же неофициально, организаторам фестиваля сказали, что Лендок для них сегодня не откроется. По словам Ольги Комок, сейчас руководство киностудии придумывает официальную причину отказа. В афише на сайте киностудии на данный момент нет ни одного фестивального фильма. По словам представителей фестиваля, вопрос к Лендоку был поставлен на уровне: либо пускаете «Артдокфест», либо закрываетесь на месяц.

Других площадок фестиваль не искал и с 90-процентной вероятностью программа в Петербурге не будет показана вообще. «Больше всего жалко зрителей», — отметила Комок и добавила, что на некоторые фильмы были проданы все билеты.

Комок подчеркнула, что между юрлицом фестиваля и обоими кинотеатрами заключены контракты о сотрудничестве. На каком основании они будут расторгнуты тоже пока не ясно.

Роспотребнадзор и полиция пришли в Дом Кино накануне вечером, после открытия фестиваля. Организаторам удалось убедить визитеров хотя бы не прерывать уже начавшийся показ. После его окончания сотрудницы санитарного ведомства пересчитали зрителей. Два зала оказались опечатаны.

Организатор фестиваля — дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» (АНО «Премия ЛАВР»). Смотр фильмов возглавляет режиссер Виталий Манский, он находится в Москве. Там показы проходят по расписанию. «Артдокфест» в Петербурге должен был продлиться до 10 апреля.

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Комментарии (3)

260965961
Позор Петербургу!
Вячеслав Рогожин
А в суд за клевету на подонка организаторы будут подавать, надеюсь? Равно как на опричников за превышение должностных полномочий - и с требованием компенсации за упущенную выгоду?
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