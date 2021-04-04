Фестиваль Артдокфест в Петербурге может закончиться толком не начавшись. Лендок говорит о закрытии площадки

Как рассказала «Фонтанке» 4 апреля пресс-атташе фестиваля в Петербурге Ольга Комок, официально никому из организаторов до сих пор не сказали, в чем причина закрытия площадки. Со слов представителей Дома Кино известно, что Роспотребнадзор не нашел, например, разметки на банкетках — где сидеть нельзя. Несостоявшимся зрителям площадка начала возвращать деньги за билеты.



Часть программы должна была быть показана в залах Лендока на набережной Крюкова канала, еще утром организаторы звали зрителей на эту площадку. Ближе к сеансу, который назначен на шесть часов вечера, опять же неофициально, организаторам фестиваля сказали, что Лендок для них сегодня не откроется. По словам Ольги Комок, сейчас руководство киностудии придумывает официальную причину отказа. В афише на сайте киностудии на данный момент нет ни одного фестивального фильма. По словам представителей фестиваля, вопрос к Лендоку был поставлен на уровне: либо пускаете «Артдокфест», либо закрываетесь на месяц.