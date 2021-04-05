автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Все показы лучших документальных фильмов 2020–2021 годов в рамках фестиваля «Артдокфест» под вопросом. В Петербурге мероприятие фактически сорвано: надзорные органы опечатали залы фестиваля в Доме кино, а вторая площадка, «Лендок», сама отказалась от показов с формулировкой «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Внятных разъяснений властей по поводу происходящего нет до сих пор. Президент «Артдокфеста», кинодокументалист Виталий Манский в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что причина происходящего — молчаливое согласие горожан быть провинциалами.



— Виталий Всеволодович, Петербург уже вернулся во времена Григория Романова, когда слишком самостоятельные творцы были вынуждены переезжать в Москву? Помните судьбы Аркадия Райкина и Сергея Юрского? Или вы считаете, что фактическая отмена «Артдокфеста» — это происки одного конкретного борца за «традиционные ценности», который постоянно стучит в госорганы?



— Конечно и категорически, это не происки одного, двух или даже сотен таких бойцов. Это общее отражение климата в культурной столице. Это отражение пассивности элит. Культурных элит города. Потому что при активной позиции культурной элиты чиновники не посмели бы осуществлять такие акты вандализма по отношению к культурным институциям. Возвращение ли это романовских времён? Да. Это ближе всего к ситуациям, когда первым секретарём горкома партии был Григорий Романов. Со всеми вытекающими.



— То есть вы говорите, что такого не было ни при Полтавченко, ни при Матвиенко. Но при Беглове началось?



— Я полагаю, что личность и масштаб личности очень важен, даже если личность находится на противоположной стороне твоих эстетических или идеологических взглядов. И Полтавченко, и тем более Матвиенко — это люди всё-таки с каким-то фундаментом. А Беглов мне кажется человеком без фундамента. Понятно, что не лично Беглов занимается закрытием «Артдокфеста». Но когда руководитель слаб, управляем, то под его руководством возникает лёгкая борьба за влияние. И вот эти силы, которые ведут борьбу за влияние, каждая выкладывает на стол губернатору свои доводы и карты. Нет никакой стратегии в культурной политике. Меня в принципе удивляет, почему молчит Борис Пиотровский-младший (с января 2021 года «культурный вице-губернатор Смольного» — сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский. — Прим. ред.). Естественно, к нему никто не обращался. Но он ведь не на Луне живёт! Он по должностному своему статусу должен был прокомментировать происходящее, не говоря уже о том, что он мог вмешаться. Я не обращаюсь своими заявлениями к нему. Но это его работа («Фонтанке» не удалось 5 апреля дозвониться до вице-губернатора, чтобы адресовать ему вопрос Виталия Манского. — Прим. ред.). При сильном руководителе города были бы разъяснения. При нынешнем руководстве Петербурга вот такая невнятица. Болото, засасывающее внутрь всё живое…



— Площадке «Лендок» был поставлен ультиматум: если впускаете «Артдокфест» — закрываетесь на месяц, сообщили наши источники. Вы в курсе этих странных, с точки зрения права, развилок, можете прокомментировать?



— Я могу прокомментировать это так, что в принципе права, судов в России сегодня не существует. Точнее, они существуют только как инструмент для исполнения властных указаний. Когда вся страна видит, ей предъявляют с гордостью митинг в Лужниках с Путиным, где нет никакой дистанции, масочного режима, а в этой же стране мы видим, как при разрешении наполняемости залов на 75% в залах собирается около 50%, то есть меньше разрешённого, все сидят в масках, но фестиваль закрывают! Это в «Доме кино». Точно так же пришли в «Лендок». Даже не разбирались, будет фестиваль, не будет. Это всё акционные вещи. Эти акции, конечно же, инспирированы городскими властями. Если бы это решалось на федеральном уровне, то пока Москва и Петербург находятся в одном государстве, тоже самое было бы и в Москве. Не хочу сказать, что в Москве всё без сучка и задоринки. Но такого абсолютного «зашквара», абсолютного неадеквата в действиях властей пока не наблюдается.



— Ваш фестиваль имеет необходимое согласование с министерством культуры. Получается, что власти Петербурга подменяют федеральную власть? Вам известно о реакции ведомства Ольги Любимовой на происходящее?



— Мы, будучи независимым фестивалем, прошли всю бюрократическую цепь согласований, утверждений, аккредитаций. Всех вопросов, которые государство регламентирует. Сама по себе вся эта регламентация — нарушение фундаментальных прав и свобод. Но бог с ним. Прошли. Получили все документы. И мы даже понимаем, что в Питере всё теперь более консервативно, при формировании питерской программы сделали её более сдержанной по отношению к Москве. Но получается, что хочешь — жни, а хочешь — куй, всё равно ничего не получишь. Всё равно решения региональных чиновников будут первичны по отношению ко всей согласованной федеральной процедуре.



— Ваши петербургские коллеги говорят, что на днях может состояться разбирательство о законности опечатывания залов в «Доме кино». Вы верите в суд?

— Я, во всяком случае, буду принимать в этом участие. Если не давать отпор подобным актам вандализма, а иначе я не могу это назвать, тогда будет вообще беспредел. Хотя он, собственно, и есть. Каждый раз жизнь показывает, что под дном, до которого мы достучались, есть еще один уровень ада. Мы будем подавать в суд и докажем неправомерность всех действий по уничтожению серьезной работы большого количества людей в течение года. Авторов, режиссеров. Но тут есть нюанс. Если я не увижу поддержки общественности города, может быть, не буду этого делать. Потому что мы делаем фестиваль не для себя. Мне лично фестиваль не нужен, моим фильмам не нужен. Я делаю это для зрителей и для кинематографистов, для которых это жизненно важно. И если мы не почувствуем этой поддержки от общества — может быть, я больше не буду тратить своё время…



— Получается, что те, кто против вас, победят, если фестиваль свернется?



— Я повторяю. Мы планируем вести судебную борьбу за возмещение убытков, наказание виновных и прочее. Но в этой борьбе мы нуждаемся в общественной поддержке. И я призываю не отсиживаться, а проявлять эту поддержку всеми доступными законными способами.



— Власти Петербурга переплюнули чеченцев Москвы, которые пытаются редактировать программу фестиваля и требуют снять с показа фильм «Тихий голос»?



— Да. Власти Петербурга закрыли весь фестиваль. И обидно, что, если в случае с площадкой «Дом Кино» они были вынуждены опечатывать кинотеатр, то «Лендок», с его традициями, родной дом на Крюковом канале, решил закрыться сам. Я понимаю про угрозы. Всем угрожают. Нам угрожают бесконечно. Приходят всяческие представители псевдопатриотических, националистических и прочих группировок. И мне лично угрожают. Но я не отступаю. Хотя мог бы сейчас сидеть в Риге на берегу Балтийского моря и попивать винцо.



— Вы можете оценить понесенные фестивалем убытки? Это десятки, сотни тысяч рублей? Больше?



— Это, конечно, больше. У нас только авторов должно было 20 человек приехать в Петербург. Уже были куплены билеты, все фильмы были подготовлены к показу, команда в Петербурге работала в течение полугода по программам, пиару, рекламе. Чтобы было понятно: бюджет фестиваля такого уровня в нормальном государстве — несколько миллионов долларов. В Петербурге вся команда работает без оплаты. Но это не значит, что она бесплатна. Люди вкладывают свою энергию, свою жизнь, свои силы. И у этого есть цена. Даже если буквально деньги не переходили с одного счета на другой.

