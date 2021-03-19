Режиссеру Манскому выставили счёт за синие трусы на Лубянке. Бельё ему не вернули

Кинорежиссёр Виталий Манский оштрафован за декабрьский пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом 19 марта сообщает «Правозащита Открытки».
Как следует из картотеки, Мещанский районный суд столицы признал Манского виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. Ему назначили минимальный штраф, предусмотренный частью 5 статьи 20.2 КоАП — 10 тысяч рублей.
Режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский был задержан 22 декабря, когда встал напротив здания Федеральной службы безопасности с синими мужскими трусами в руках. Позже в интервью «Фонтанке» он рассказал о своём «впечатляющем» опыте и о том, почему сниматься с чистым бельем надо именно на Лубянке. Юристы «Правозащита Открытки» уточнили, что трусы режиссёру так и не вернули.