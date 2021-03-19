FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Режиссеру Манскому выставили счёт за синие трусы на Лубянке. Бельё ему не вернули

Кинорежиссёр Виталий Манский оштрафован за декабрьский пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом 19 марта сообщает «Правозащита Открытки».

Как следует из картотеки, Мещанский районный суд столицы признал Манского виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. Ему назначили минимальный штраф, предусмотренный частью 5 статьи 20.2 КоАП — 10 тысяч рублей.

Режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский был задержан 22 декабря, когда встал напротив здания Федеральной службы безопасности с синими мужскими трусами в руках. Позже в интервью «Фонтанке» он рассказал о своём «впечатляющем» опыте и о том, почему сниматься с чистым бельем надо именно на Лубянке. Юристы «Правозащита Открытки» уточнили, что трусы режиссёру так и не вернули.

Нижнее бельё Алексея Навального обсуждали, в том числе, в Кремле, после второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее гульфик. В ФСБ называли разговор подделкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний