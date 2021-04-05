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Манский: Все билеты на фильм о «чеченском гее» проданы. Их оплатили одной картой

Все билеты на сегодняшние показы фильма «Тихий голос» на «Артдокфесте» были куплены с одной банковской карты

Картина о «чеченском гее» не будет снята с «Артдокфеста», однако все места были выкуплены одним человеком, чтобы, возможно, не допустить зрителей.

«Ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма», — рассказал 5 апреля режиссер Виталий Манский в интервью «Эхо Москвы».

Он предположил, что это было сделано, чтобы «не допустить зрителей на фильм». Он напомнил, что обычно люди покупают билеты перед началом сеанса.

Режиссер также прокомментировал срыв «Артдокфеста» в Петербурге. «Все структуры государственные выстраиваются, как по команде, и совершают совершенно радикальные, одиозные действия — закрытие, опечатывают площадки, срывают проведение культурного мероприятия, которое лицензировано в Министерстве культуры РФ», — заявил Манский.

Фильм «Тихий голос» повествует об истории гея из Чечни, который вынужден сбежать из республики.

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Комментарии (21)

NAFTALIN 2000-2036
гм.. аккуратней с желаниями, деньги-то все-равно из бюджета РФ идут. сами же и профинасируете...
Pomidorka_novay
Раз такой спрос на фильм, значит надо срочно организовать массовый показ.
Как минимум организаторы должны ввести ещё сеансы этого фильма и так до тех пор, пока у гомофобов деньги не кончатся.
AlBerkut
Вот он, секрет коммерческого успеха кино... Всем прокатчикам срочно, все залы... Рамзан Ахматович, ничего личного, просто бизнес 😂😂😂
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