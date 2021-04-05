Манский: Все билеты на фильм о «чеченском гее» проданы. Их оплатили одной картой

Картина о «чеченском гее» не будет снята с «Артдокфеста», однако все места были выкуплены одним человеком, чтобы, возможно, не допустить зрителей.



«Ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма», — рассказал 5 апреля режиссер Виталий Манский в интервью «Эхо Москвы».



Он предположил, что это было сделано, чтобы «не допустить зрителей на фильм». Он напомнил, что обычно люди покупают билеты перед началом сеанса.



Режиссер также прокомментировал срыв «Артдокфеста» в Петербурге. «Все структуры государственные выстраиваются, как по команде, и совершают совершенно радикальные, одиозные действия — закрытие, опечатывают площадки, срывают проведение культурного мероприятия, которое лицензировано в Министерстве культуры РФ», — заявил Манский.

