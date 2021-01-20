ЗакС поддержал назначение Бориса Пиотровского «культурным» вице-губернатором. Это уже третий новичок в правительстве за день

Заксобрание Петербурга 20 января утвердило Бориса Пиотровского на посту вице-губернатора по культуре и спорту, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Кандидатуру поддержали 35 депутатов, восемь высказались против, один воздержался.



Отвечая на вопрос о судьбе Конюшенного ведомства, чиновник рассказал, что видит там музейно-театральный комплекс, и уже запланировал встречу с представителями федеральной власти, так как для этого требуется серьезное финансирование. Он также подтвердил необходимость развития Музея Достоевского и подчеркнул, что считает важным поддержку и развитие небольших театров, музеев и других учреждений культуры.