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ЗакС поддержал назначение Бориса Пиотровского «культурным» вице-губернатором. Это уже третий новичок в правительстве за день

Заксобрание Петербурга 20 января утвердило Бориса Пиотровского на посту вице-губернатора по культуре и спорту, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Кандидатуру поддержали 35 депутатов, восемь высказались против, один воздержался.

Отвечая на вопрос о судьбе Конюшенного ведомства, чиновник рассказал, что видит там музейно-театральный комплекс, и уже запланировал встречу с представителями федеральной власти, так как для этого требуется серьезное финансирование. Он также подтвердил необходимость развития Музея Достоевского и подчеркнул, что считает важным поддержку и развитие небольших театров, музеев и других учреждений культуры.

Депутаты напомнили чиновнику о необходимости развития культуры не в ущерб сохранению зеленых зон и исторического наследия. В частности, Борис Вишневский напомнил про судьбу сквера, на месте которого собирались строить новое здание Музея Достоевского, а также о реконструкции исторического дома Басевича под общежитие и апартаментов для Академии танца и театра Бориса Эйфмана.

Подробнее о новом вице-губернаторе читайте в материале «Фонтанки». Ранее депутаты также утвердили кандидатов на пост «энергетического» вице-губернатора Сергея Дрегваля и замглавы города, курирующего вопросы информатизации и связи Станислава Казарина.

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