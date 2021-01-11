Суд отказался признать незаконным согласование проекта с частичным сносом дома Басевича

Защитнику дома Басевича не удалось в судебном порядке признать незаконным согласование Смольным проекта общежития Академии танца Бориса Эйфмана и апартаментов для артистов одноименного театра, который подразумевает частичный снос исторической постройки. 11 января Петроградский районный суд города отказал в удовлетворении искового заявления, сообщает объединенная пресс-служба судов города.



С иском в суд обратился петербуржец Дмитрий Куклин. Согласно его позиции, согласованный эскизный проект, который подразумевает частичный демонтаж дома Басевича на Большой Пушкарской, нарушает городской закон №820–7 об охранных зонах, так как здание является историческим и формирует уличный фронт. По мнению истца, доказательств аварийности здания нет, а демонтировать постройки до 1917 года в Петербурге запрещает законодательство.