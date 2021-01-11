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Суд отказался признать незаконным согласование проекта с частичным сносом дома Басевича

Защитнику дома Басевича не удалось в судебном порядке признать незаконным согласование Смольным проекта общежития Академии танца Бориса Эйфмана и апартаментов для артистов одноименного театра, который подразумевает частичный снос исторической постройки. 11 января Петроградский районный суд города отказал в удовлетворении искового заявления, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С иском в суд обратился петербуржец Дмитрий Куклин. Согласно его позиции, согласованный эскизный проект, который подразумевает частичный демонтаж дома Басевича на Большой Пушкарской, нарушает городской закон №820–7 об охранных зонах, так как здание является историческим и формирует уличный фронт. По мнению истца, доказательств аварийности здания нет, а демонтировать постройки до 1917 года в Петербурге запрещает законодательство.

Суд счел, что аварийность конструкций, напротив, установлена — в ходе обследования, которое в 2019 году выполнило ООО «Центр диагностики строительных конструкций», а также в акте освидетельствования, который был составлен после пожара летом 2020 года.

Как уточняет пресс-служба, комитет по охране памятников, чье положительное заключение и пытался оспорить истец, согласовал эскизный проект с воссозданием шестого и седьмого этажей здания, конфигурации и стилистики фасадных решений первого двора.

В конце лета — осенью 2020 года между градозащитниками и театром развернулась публичная дискуссия. Театр усмотрел в позиции городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) попытку опорочить Бориса Эйфмана. Градозащитники, в свою очередь, указывали, что представленный проект является неудачным, и по сути — необоснованным сносом части исторического наследия.

Доходный дом И. И. Басевича возведен архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. Здание — образец стиля модерн. В 2014 году его передали на баланс программы «Молодежи — доступное жилье», здание планировалось отремонтировать.

Борис Эйфман в 2016 году обратился к Георгию Полтавченко с просьбой передать дом Басевича под интернат для учащихся Академии танца. Разработкой проекта занялась компания «Проектная культура».

© Фонтанка.Ру

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