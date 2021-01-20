ЗакС утвердил Сергея Дрегваля «энергетическим» вице-губернатором Петербурга

«Он хорошо знает эту отрасль и с технической, и с финансовой точки зрения», — сказал губернатор.

Новый замглавы города будет отвечать за вопросы энергетики и тарифного регулирования и, соответственно, непосредственно курировать комитет по тарифам и комитет по энергетике.

Заксобрание Петербурга на заседании 20 января утвердило вице-губернатором выходца из «Россетей» Сергея Дрегваля, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Кандидатуру депутатам представлял губернатор Александр Беглов. Утверждение прошло 31 голосами за и 11 — против.

Отвечая на вопросы депутатов, Дрегваль успокоил парламент, что несмотря на акционирование ГУП «ТЭК», город как регулировал, так и будет регулировать тарифы.

По словам Дрегваля, за последние полгода была проведена «колоссальная работа» по изучению всех затрат всех организаций теплоэнергетического блока. За последние два года затраты были проиндексированы ниже инфляции, а некоторые направления — в два раза ниже инфляции, обратил внимание выступающий за трибуной. Он добавил, что градоначальником поставлена задача сдерживать индексацию тарифов ниже инфляции, и намерен над этим работать.

О том, что Дрегваль может войти в правительство города в качестве ответственного за топливно-энергетический блок, «Фонтанка» писала еще осенью 2020 года.

В ноябре прошлого года Дрегваль занят пост советника губернатора по энергетике. До этого он в течение шести лет занимал должность гендиректора «Россети Урал».

Сегодня парламенту предстоит рассмотреть еще две кандидатуры на посты вице-губернаторов: Бориса Пиотровского, который будет отвечать за культуру и спорт, и Станислава Казарина, главу комитета по информатизации и связи, который будет отвечать за аналогичный блок на новом посту.